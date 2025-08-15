Világsztárok jönnek Budapestre: kiderült, kik lesznek a Nemzeti Filmintézet fesztiváljának díszvendégei

A Nemzeti Filmintézet szeptember 16-21. között rendezi meg a 8. Budapesti Klasszikus Film Maratont (BKFM). A restaurált magyar és külföldi filmeket felvonultató fesztiválra három világsztár már biztosan érkezik, és személyesen mutatja be filmjeit a közönségnek.

Egy producer akkor teszi a legjobban a dolgát, ha nem irányít, hanem támogat. Olyan rendezőkkel dolgozom, akik markáns elképzeléssel rendelkeznek és mellettük az én dolgom az, hogy ezt a víziót a vászonra segítsem, ne pedig átformáljam.

– fejtette ki korábban a produceri munkáról vallott nézeteit Robert Lantos, akit csaknem 30 éves kapcsolat fűz David Cronenberg és Atom Egoyan rendezőkhöz.

Fotó: BKFM

Az örmény gyökerekkel rendelkező, a filmjeit az identitáskeresés, illetve a múlt feldolgozása köré építő Egoyan együttműködése a producerrel az 1997-es Eljövendő szép napok-kal kezdődött, amiért rögtön el is nyerték a cannes-i fesztiválon a zsűri nagydíját, a FIPRESCI díjat, továbbá az alkotás két Oscar-jelölést kapott. A film egy kisvárosi tragédia utóhatását mutatja be, érzékenyen boncolgatva a gyász, a bűntudat, a felszín alatt meghúzódó titkok, érdekek és ellentétek eredőit.

„Robert nemcsak támogat, hanem ösztönöz is. Nála nem kellett kompromisszumokat kötnöm. A művészi szabadságot úgy biztosítja, hogy közben mindig a lehető legjobb formádat akarja előcsalogatni.” – mondta korábban Egoyan, amikor arról kérdezték, hogy mi biztosítja kettejük szövetségének szilárd alapját.

A rendkívül pozitív fogadtatásban részesülő, első közös munkát számos további követte: például az örmény népirtás történelmi traumáját és annak generációkon átívelő hatását bemutató Ararát (2002), vagy a megtörtént bűnügyet feldolgozó, a média, az előítéletek és az igazság keresésének összetett viszonyát vizsgáló Az igazság fogságában (2005).

Hasonlóan szoros szakmai kapcsolat fűzi Lantost a testhorrorokkal befutott, de a filmjeiben a technológia és az emberi psziché határait is előszeretettel boncolgató David Cronenberghez is. Egyik legismertebb közös munkájuk a Karambol (1996), ami provokatív témájával – az autóbalesetek és a szexualitás bizarr összefonódása – óriási felháborodást keltett, a premier idején több országban is betiltották. Cannes-ban viszont megkapta a rangos fesztivál zsűrijének különdíját a modern társadalom elidegenedését nyers, hideg esztétikával vászonra vivő alkotás.