Ritka pillanat! Michael Jackson lánya megmutatta rég nem látott édesanyját

Paris Jackson friss Instagram-történetében ritka családi pillanatnak lehetünk szemtanúi. Michael Jackson lánya ugyanis újra együtt látható édesanyjával, Debbie Rowe-val – közölte az eonline.

Paris Jackson ritka családi pillanatot osztott meg közösségi oldalán

Paris Jackson ritka családi képén édesanyja látható, amint édesen összebújnak, széles mosollyal az arcukon. Testvéreivel, Prince Jacksonnal és Bigi Jacksonnal együtt Paris-t elsősorban édesapja nevelte egészen haláláig. Most azonban úgy néz ki, a világsztár lánya egyre több időt tölt édesanyjával is, amiről több fotót is megosztott közösségi oldalán. Debbie-vel — aki az 1999-es válása részeként lemondott a felügyeletről — Paris tinédzserévei alatt ismerkedett meg újra.

Amikor kicsi voltam, az anyukám nem létezett

— idézte fel Paris egy 2017-es interjúban. Majd hozzátette, hogy akkor kezdett kérdezősködni édesapjánál, amikor rájött, hogy egy férfi nem tud gyereket szülni. Ennek ellenére elmondta, hogy felnőve sok anyafigurája volt, köztük nagymamája, Katherine Jackson és nagynénje, Janet Jackson is.

Forrás: Paris Jackson Instagram

Amikor anyukám újra megjelent, az már nem egy klasszikus ‘anya–lánya’ érzés volt

— folytatta a modell, majd hozzátette:

Sokkal inkább egy felnőtt kapcsolat

Amikor Debbie 2016-ban rákkal küzdött, Paris úgy döntött, mellette lesz és akkor így írt édesanyjáról:

Harcos vagyok, mert ő is harcos. Szeretlek, anya