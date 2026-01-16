Hogy mennyi? Michael Jackson hagyatékának végrehajtói borsos összegről nyújtották be a számlát
Folytatódik a jogi csata. Michael Jackson lánya és a hagyatékon dolgozó ügyvédek egymásnak feszültek: kinek van igaza?
A Michael Jackson hagyatékán dolgozó ügyvédek benyújtották a számlát. A bírósági irat szerint 115 000 dollár ügyvédi költség jár nekik – közölte a PEOPLE. Hosszabb ideje állnak jogi vitában Michael Jackson lányával, Paris Jacksonnal.
- Paris Jackson testvéreivel, Prince-szel és Bigivel osztozik Michael Jackson hagyatékán.
- Novemberben új beadványt nyújtott be, amelyben azt állította, hogy a hagyatéki ügyön dolgozó ügyvédek, Branca és McClain visszaéltek a bizalmukkal és saját maguk akarnak meggazdagodni az ügyön. Állítása szerint csak 2021-ben több mint 10 millió dollárt tettek zsebre a Thriller énekesének hagyatékából.
- A végrehajtók ezzel szemben októberben olyan indítványt nyújtottak be, amely szerint Paris Jackson 65 millió dollárnyi juttatásban részesült a hagyatékból.
- Michael Jackson több mint 500 millió dolláros adósságot hagyott maga után 2009-es halálakor és a beadványban a végrehajtók azt állították, hogy a nehéz helyzetben lévő hagyatékot a zeneipar egyik meghatározó erejévé és nagyhatalmává alakították.
A legfrissebb beadványban a sztár hagyatékának végrehajtóit képviselő ügyvédek közölték a bíróval, hogy 115 000 dollár költségre és ügyvédi díjra tartanak igényt.
John McClain és John Branca hagyatéki végrehajtók ügyvédei január 9-én nyújtották be az iratokat, amelyekben tételesen felsorolták azokat a díjakat, amelyek szerintük megilletik őket a Paris Jackson által benyújtott indítvány kutatására és az arra adott válaszra fordított munkáért.
A végrehajtók ügyvédei kizárólag az anti-SLAPP indítvánnyal összefüggésben 93 924,63 dollár ügyvédi díjat és 1 238,39 dollár költséget követelnek, amely indítványt tavaly nyújtották be és novemberben jóvá is hagytak.
Az anti-SLAPP indítványt a bíróság jóváhagyta, miután elutasította Michael Jackson lányának az állításait.
A január 9-én benyújtott indítvány célja az volt, hogy elszámolja azokat a díjakat és költségeket, amelyek a végrehajtók részéről az anti-SLAPP indítvánnyal összefüggésben merültek fel. A végrehajtók pedig jogosultak a pénzre, mivel megnyerték az indítványt.
Az Anti-SLAPP indítvány célja, hogy megvédje a szabad véleménynyilvánítást azzal, hogy gyorsan és hatékonyan elutasítja a megalapozatlan, a közhatalom gyakorlását vagy a közérdekű véleménynyilvánítást ellehetetlenítő pereket, lehetővé téve a felperes számára, hogy kártérítést kérjen.
Ennek ellenére Michael Jackson lányának szóvivője úgy gondolja, ez csak a végrehajtók pénzszerzési kísérlete.
Paris Jackson hónapok óta azon dolgozik, hogy feltárja azokat az aggasztó eltéréseket és pénzügyi szabálytalanságokat, amelyek apja hagyatékának kezelésében mutatkoznak
– mondta Paris Jackson szóvivője.
Nem meglepő, hogy a végrehajtók és ügyvédeik minden rendelkezésükre álló eszközt bevetnek, hogy még több pénzt vegyenek ki a Jackson családtól, és azt a saját zsebük megtöltésére használják. Paris nem hagyja magát eltántorítani és továbbra is küzdeni fog az átláthatóságért, az elszámoltathatóságért és családja számára az igazságos eljárásért
