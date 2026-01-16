Hogy mennyi? Michael Jackson hagyatékának végrehajtói borsos összegről nyújtották be a számlát

A Michael Jackson hagyatékán dolgozó ügyvédek benyújtották a számlát. A bírósági irat szerint 115 000 dollár ügyvédi költség jár nekik – közölte a PEOPLE. Hosszabb ideje állnak jogi vitában Michael Jackson lányával, Paris Jacksonnal.

Tovább folytatódik a Michael Jackson hagyatékával kapcsolatos jogi csata

Fotó: Michael Caulfield Archive / GettyImages

Paris Jackson testvéreivel, Prince -szel és Bigi vel osztozik Michael Jackson hagyatékán .

testvéreivel, -szel és vel osztozik . Novemberben új beadványt nyújtott be , amelyben azt állította, hogy a hagyatéki ügyön dolgozó ügyvédek, Branca és McClain visszaéltek a bizalmukkal és saját maguk akarnak meggazdagodni az ügyön. Állítása szerint csak 2021-ben több mint 10 millió dollárt tettek zsebre a Thriller énekesének hagyatékából.

, amelyben azt állította, hogy a hagyatéki ügyön dolgozó ügyvédek, visszaéltek a bizalmukkal és saját maguk akarnak meggazdagodni az ügyön. Állítása szerint csak 2021-ben a énekesének hagyatékából. A végrehajtók ezzel szemben októberben olyan indítványt nyújtottak be, amely szerint Paris Jackson 65 millió dollárnyi juttatásban részesült a hagyatékból.

Michael Jackson több mint 500 millió dolláros adósságot hagyott maga után 2009-es halálakor és a beadványban a végrehajtók azt állították, hogy a nehéz helyzetben lévő hagyatékot a zeneipar egyik meghatározó erejévé és nagyhatalmává alakították.

A legfrissebb beadványban a sztár hagyatékának végrehajtóit képviselő ügyvédek közölték a bíróval, hogy 115 000 dollár költségre és ügyvédi díjra tartanak igényt.

John McClain és John Branca hagyatéki végrehajtók ügyvédei január 9-én nyújtották be az iratokat, amelyekben tételesen felsorolták azokat a díjakat, amelyek szerintük megilletik őket a Paris Jackson által benyújtott indítvány kutatására és az arra adott válaszra fordított munkáért.

A végrehajtók ügyvédei kizárólag az anti-SLAPP indítvánnyal összefüggésben 93 924,63 dollár ügyvédi díjat és 1 238,39 dollár költséget követelnek, amely indítványt tavaly nyújtották be és novemberben jóvá is hagytak.

Az anti-SLAPP indítványt a bíróság jóváhagyta, miután elutasította Michael Jackson lányának az állításait. A január 9-én benyújtott indítvány célja az volt, hogy elszámolja azokat a díjakat és költségeket, amelyek a végrehajtók részéről az anti-SLAPP indítvánnyal összefüggésben merültek fel. A végrehajtók pedig jogosultak a pénzre, mivel megnyerték az indítványt.

Az Anti-SLAPP indítvány célja, hogy megvédje a szabad véleménynyilvánítást azzal, hogy gyorsan és hatékonyan elutasítja a megalapozatlan, a közhatalom gyakorlását vagy a közérdekű véleménynyilvánítást ellehetetlenítő pereket, lehetővé téve a felperes számára, hogy kártérítést kérjen.