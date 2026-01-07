Józansága óta mentális gondokkal küzd Paris Jackson, őszintén vallott az énekesnő

Őszinte vallomást tett közösségi média oldalán Michael Jackson lánya. A 27 éves Paris Jackson, aki korábban súlyos függőséggel küzdött, elárulta, milyen mentális gondokkal kellett megküzdenie azóta, hogy józan lett.

Őszinte vallomást tett Paris Jackson. Fotó: NurPhoto via AFP

Őszinte vallomást tett Paris Jackson

Paris korábban alkohol- és heroinfüggőségtől szenvedett. Immáron hat éve azonban tiszta. Erről pedig az énekesnő, aki nemrég lépett apja nyomdokaiba zenei karrierjével, így vallott:

A józanná válás nem mindig annak a jele, hogy az élet tökéletes. Néhány év után minden nagyon-nagyon nehézzé vált. Olyan volt, mintha egy örökkévalóságig tartott volna, és nem voltak meg azok a túlélési készségeim, amelyekre korábban támaszkodtam. Meg kellett tanulnom az életet az élet feltételei szerint élni. A kezelésre rezisztens súlyos depresszió kegyetlen dolog. Ugyanígy a CPTSD (komplex poszttraumás stressz-zavar) és az OCD (kényszerbetegség) is

- kezdte videós posztjában, amelyben több felvételt is megosztott életéről.

Ha ezzel a sz*rral küzdesz, vagy bármi hasonlóval, nem vagy egyedül. Tarts ki, és ha ma még senki nem mondta volna, hogy szeret, én szeretlek

- zárta sorait Paris, aki korábban arról is őszintén mesélt, pusztító hatással volt a drogfüggőség a testére - írja a Ladbible.