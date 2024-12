Hoppá! Budapesten kérték meg Michael Jackson lányának a kezét – Fotó

Michael Jackson lánya közel egy hónapja Budapesten van! Paris a pletykák szerint filmforgatáson is részt vett, de valójában a várost fedezte fel szerelmével és kiskutyájával, Malakival. Az Instagram-oldala alapján több szállodában is megszálltak, például a Dorothea Hotelben, a Corinthiában, ám a legemlékezetesebb látogatása valószínűleg a New York kávéházban volt, ahol feltették neki a nagy kérdést...

Michael Jackson lánya menyasszony lett / Fotó: NurPhoto via AFP

Michael Jackson lánya menyasszony lett

Paris Jackson Instagram-oldala tele van olyan fotókkal, amelyek Budapesten készültek, ám mind közül a legszebb az, amin párja, Justin előtte térdel a New York kávéházban. A lánykérés a kép tanúsága szerint nagyon jól sikerült, és nem csak azért, mert a 26 éves nő igent mondott, hanem azért az örömért is, amit a többi képkockán lehet látni. Ez egyébként nem az első eljegyzése volt a fiatal nőnek, korábban ugyanis arról szóltak a pletykák, hogy az akkor 18 éves Paris Michael Snoddy, a rossz hírű rocker felesége lesz. De ez végül nem így történt, így az igazinak mondhatja ki hamarosan a boldogító igent.

A New York kávéházban kérték meg Paris kezét Fotó: Instagram