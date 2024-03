Történelmi pillanathoz érkezett Michael Jackson családja

A néhai Michael Jackson életét feldolgozó musicalt mutattak be Londonban. Az MJ: The Musical című darab premierjére az énekes három gyereke is ellátogatott.

Fotó: AFP

Prince, Paris és Bigi Jackson egymás oldalán álltak a fotósok elé a vörös szőnyegen. Ilyen legutóbb 12 éve történt, akkor mutatkoztak utoljára hárman együtt - emlékeztetett a People magazin.