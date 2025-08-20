Kylie Jenner és Timothée Chalamet újra együtt mutatkoztak Budapesten, ezzel eloszlatva a szakításukról szóló pletykákat. A pár több mint hat hét után jelent meg együtt, miután hetek óta találgatások övezték kapcsolatuk jövőjét. Chalamet jelenleg Magyarországon forgatja a Dűne harmadik részét, Kylie pedig titokban többször is meglátogatta őt – írja a Mirror.

A Dűne harmadik részének forgatása miatt van a szerelmes pár jelenleg Budapesten. Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto

A legutóbbi közös megjelenésük egy belvárosi kávézóban történt, ahol a dolgozók nem titkolták meglepetésüket. A Budapest Baristas közösségi oldalán így írtak: „Ma Kylie Jenner és Timothée Chalamet egyszerűen besétált a kávézónkba Budán. Annyira zavarban voltunk, hogy alig tudtunk koncentrálni, de szerintem ez látszik is az arcunkon. Szuper kedvesek voltak, köszönjük, hogy eljöttek!”