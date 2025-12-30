Drew Barrymore smink nélkül mutatta meg ráncait: a rajongók imádják

Fontos üzenetet küldött rajongóinak Drew Barrymore. Az ötvenéves világsztár szenteste napján ugyanis egy őszinte, smink nélküli videót oszott meg közösségi média oldalán. A színésznő ráadásul szándékosan Billie Eilish: What Was I Made for? című, elgondolkodtató slágerét vágta a videó alá, amely során Barrymore megmutatta természetes arcát közelről, miközben grimaszokat vág a kamerába. Mindezt úgy, hogy közben laza, otthoni ruhában volt, míg haja egy kócos kontyba volt összefogva.

Drew Barrymore az öregedés elfogadására biztat. PAUL MORIGI / AFP

Drew Barrymore az öregedés elfogadására biztat

Az öregedés kiváltság. Nem olyasmi, amitől félni kell. Az öregedés olyan kiváltság, amit soha nem fogok természetesnek venni

- közölte a színésznő és saját talk showjának műsorvezetője. Őszinteségét pedig mind kollégái, mind rajongói nagyon dicsérték:

Erre sokkal nagyobb szükségünk van!

- írta megjegyzésként Bella Thorne, míg Giovanna Fletcher brit színésznő és podcaster így fogalmazott:



Igen. Ezerszer is igen! Milyen szerencsések vagyunk, hogy élünk, és mindezt átélhetjük.

Egy másik hozzászólásban pedig ez állt:

Az öregedés kiváltság, de senkinek sem garantált. Szomorú, hogy az emberek mennyire kegyetlenek tudnak lenni, amikor elkezdünk idősebbnek látszani.

Barrymore nem először beszélt nyíltan erről a témáról. Korábban kiemelte, méltósággal akar öregedni, épp ezért soha semmilyen kozmetikai beavatkozáson nem esett át az arcán. De azt is kiemelte, nem ítélkezik azok felett, akik másképp döntenek:

Semmit nem csináltattam, és szeretném, ha ez így is maradna, de közben azt gondolom, mindenki tegye azt, ami neki beválik. Az egyetlen dolog, amit biztosan tudok, hogy ne ítélkezzünk mások felett csak azért, mert máshogy csinálják. Mindannyian a saját utunkat járjuk, és támogatnunk kell egymást

- idézte a színésznőt a People.