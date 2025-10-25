Drew Barrymore már 14 évesen elvonóra ment

A világhírű színésznő őszintén beszélt arról, hogyan került rehabilitációs intézetbe, mindössze 14 évesen, ahol közel két évig kezelték. Az 50 éves Drew Barrymore az elvonón szerzett tapasztalatairól beszélgetett Mae Martinnal a Drew Barrymore Show-ban, október 24-én, pénteken.

Drew Barrymore megjárta az elvonót Fotó: PAUL MORIGI / AFP

Drew Barrymore két évig elvonón volt

A sztár nappali beszélgetős műsorában kivesézték, hogy egy gyermekkori barátjuk megjárt ilyen rehabilitációs intézményt, aminek kapcsán Drew Barrymore is elkezdett beszélni a saját élményeiről.

Én is olyan voltam, akit elvittek és két évre bezártak

- idézi a színésznő szavait a People.

Mae Martint teljesen ledöbbentette Barrymore vallomása. „Nem tudtam róla. Úgy értem, tudtam, hogy te is lázadó tinédzser voltál, ahogy én is. Rehabilitáción voltam meg ilyeneken, de nem tudtam, hogy te is egy ilyen helyen voltál” - mondta.

A színésznő hozzátette, hogy ottani tapasztalatai is hozzájárultak a műsor elkészítéséhez, bátorságot adott neki. Úgy fejezte ki magát, hogy ez volt a valaha volt legjobb dolog, ami történhetett vele.

De nem volt könnyű. Nagyon nehéz volt

- tette hozzá.

Mae Martin hozzátette, hogy ők 16 évesek voltak, amikor bekerültek egy ilyen intézetbe és elárulta, hogy most felnőttként azt érzi védelmezni kell a fiatalokat.

Egy 2015-ös The Guardian interjúban Drew Barrymore azt mondta, hogy 13 éves korában 18 hónapig ápolták egy rehabilitációs intézményben alkohol- és drogproblémái miatt. A lapnak elmondta, hogy fiatalabb énje akkoriban nagyon egyedül volt és szörnyűnek tűnt, lázadt. Elmenekült és nagyon dühös volt és valószínűleg ez volt a forrása sok dolognak, amiken keresztül kellett mennie és amelyek hozzájárultak, ahhoz a felnőtt nőhöz, aki mára lett belőle.