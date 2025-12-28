RETRO RÁDIÓ

Végre eljött a pillanat: Fantasztikus hírt közölt Tóth Gabi, régóta várt erre

Tóth Gabi pontosan tudja, mennyire fontos a család.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 18:30
Tóth Gabi karácsony család

Az utóbbi időszakban komoly fájdalom nyomta Tóth Gabi szívét, lelkét, ugyanis nem volt éppenséggel felhőtlen a kapcsolata nővérével, Tóth Verával, aki bántó dolgokat mondott a Megasztárral kapcsolatban, aminek történetesen a testvére volt az egyik zsűritagja – de szerencsére sikerült visszatalálniuk egymáshoz.

20251021_Budapest_Megasztár sajtótájékoztató_MG_MW 071
Tóth Gabi / Fotó: Markovics Gábor

Tóth Gabi most egy igazán megható poszttal jelentkezett, ugyanis elárulta, hogy végre olyan karácsonya volt, mint gyerekkorában, hiszen együtt volt a család, így Tóth Vera is többek között vele, kislányával, Hannarózával, illetve szerelmével, Papp Máté Bencével töltötte az ünnepet – és ilyenkor nincs is ennél szebb, fontosabb.

Hosszú évek után idén újra olyan karácsonyunk volt,
mint gyerekkoromban.
Vagy talán még annál is szebb. 🤍

Mert most már itt van a kislányom is.
És újra együtt volt a család.

Voltak nehéz évek, eltávolodások, csendek…
de ez az ünnep most emlékeztetett arra,
hogy a legnagyobb ajándék nem a fa alatt van.

Hanem az, amikor újra egymás szemébe tudunk nézni.
Amikor nevetés tölti meg a házat.
Amikor egy gyerek csillogó szeme visszahoz mindent,
amit egyszer már elveszettnek hittünk.

Nekem idén ez volt a karácsony legnagyobb ajándéka.
Az együttlét. A béke. A hála. 🤍

Kívánom mindenkinek, hogy megtapasztalja ezt az érzést🌟✨🫶❤️

– írta Tóth Gabi, aki különleges képeket is posztolt a karácsonyról:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu