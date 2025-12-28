Végre eljött a pillanat: Fantasztikus hírt közölt Tóth Gabi, régóta várt erre

Az utóbbi időszakban komoly fájdalom nyomta Tóth Gabi szívét, lelkét, ugyanis nem volt éppenséggel felhőtlen a kapcsolata nővérével, Tóth Verával, aki bántó dolgokat mondott a Megasztárral kapcsolatban, aminek történetesen a testvére volt az egyik zsűritagja – de szerencsére sikerült visszatalálniuk egymáshoz.

Tóth Gabi / Fotó: Markovics Gábor

Tóth Gabi most egy igazán megható poszttal jelentkezett, ugyanis elárulta, hogy végre olyan karácsonya volt, mint gyerekkorában, hiszen együtt volt a család, így Tóth Vera is többek között vele, kislányával, Hannarózával, illetve szerelmével, Papp Máté Bencével töltötte az ünnepet – és ilyenkor nincs is ennél szebb, fontosabb.

Hosszú évek után idén újra olyan karácsonyunk volt,

mint gyerekkoromban.

Vagy talán még annál is szebb. 🤍



Mert most már itt van a kislányom is.

És újra együtt volt a család.



Voltak nehéz évek, eltávolodások, csendek…

de ez az ünnep most emlékeztetett arra,

hogy a legnagyobb ajándék nem a fa alatt van.



Hanem az, amikor újra egymás szemébe tudunk nézni.

Amikor nevetés tölti meg a házat.

Amikor egy gyerek csillogó szeme visszahoz mindent,

amit egyszer már elveszettnek hittünk.



Nekem idén ez volt a karácsony legnagyobb ajándéka.

Az együttlét. A béke. A hála. 🤍



Kívánom mindenkinek, hogy megtapasztalja ezt az érzést🌟✨🫶❤️

– írta Tóth Gabi, aki különleges képeket is posztolt a karácsonyról: