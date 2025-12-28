Végre eljött a pillanat: Fantasztikus hírt közölt Tóth Gabi, régóta várt erre
Tóth Gabi pontosan tudja, mennyire fontos a család.
Az utóbbi időszakban komoly fájdalom nyomta Tóth Gabi szívét, lelkét, ugyanis nem volt éppenséggel felhőtlen a kapcsolata nővérével, Tóth Verával, aki bántó dolgokat mondott a Megasztárral kapcsolatban, aminek történetesen a testvére volt az egyik zsűritagja – de szerencsére sikerült visszatalálniuk egymáshoz.
Tóth Gabi most egy igazán megható poszttal jelentkezett, ugyanis elárulta, hogy végre olyan karácsonya volt, mint gyerekkorában, hiszen együtt volt a család, így Tóth Vera is többek között vele, kislányával, Hannarózával, illetve szerelmével, Papp Máté Bencével töltötte az ünnepet – és ilyenkor nincs is ennél szebb, fontosabb.
Hosszú évek után idén újra olyan karácsonyunk volt,
mint gyerekkoromban.
Vagy talán még annál is szebb. 🤍
Mert most már itt van a kislányom is.
És újra együtt volt a család.
Voltak nehéz évek, eltávolodások, csendek…
de ez az ünnep most emlékeztetett arra,
hogy a legnagyobb ajándék nem a fa alatt van.
Hanem az, amikor újra egymás szemébe tudunk nézni.
Amikor nevetés tölti meg a házat.
Amikor egy gyerek csillogó szeme visszahoz mindent,
amit egyszer már elveszettnek hittünk.
Nekem idén ez volt a karácsony legnagyobb ajándéka.
Az együttlét. A béke. A hála. 🤍
Kívánom mindenkinek, hogy megtapasztalja ezt az érzést🌟✨🫶❤️
– írta Tóth Gabi, aki különleges képeket is posztolt a karácsonyról:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre