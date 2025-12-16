Tóth Gabi vallomása: „Máté a legnehezebb pillanatokban is kitartott mellettem”

Tóth Gabi ősszel sokat volt képernyőn, a Megasztárban zsűrizett, december 15-én pedig kijött új klipje, a Hamvaim. Mindemellett számos koncertje is van, amelyek az év végére igencsak besűrűsödtek.

Tóth Gabi szerint megvan még a régi énje

(Fotó: MTVA)

Az énekesnő isteni gondviselést emlegetett a Petőfi TV műsorában, „kemény tempót toltak le” szeptember óta, a Megasztárban négy versenyzője volt, velük is sokat készültek. „De ha azt csinálja az ember, amit igazán szeret, szenvedéllyel, akkor nem fárad el” – vélekedett.

Akárhányszor visszament a stúdióba, akaratlanul visszament az időben is, eszébe juttatta, hogy fiatal megasztárosként kezdett. Megjegyezte, hogy kis panellakásból indult, szerény körülmények közül, és úgy vélte, hogy „a szerénység, a visszafogottság, a szó nemes értelemében vett civilség” megmaradt benne, azaz otthon ugyanaz a Tóth Gabi, aki volt. A műsor miatt pedig le is fogyott a nyáron.

Nagyon szeretem, hogy az emberek mellettem vannak. Megosztó karakter vagyok, és sok mindent írtak rólam, ami nem volt igaz.

Tóth Gabi új dala feltárja a valódi énjét

Tóth Gabi 2005-ben lett az év női hangja, akkor került be a showbizniszbe, de mint mesélte az Esti Kornél című műsorban, öt évig nem tudta, merre halad, és kiteljesedhet-e valaha szakmailag. Akkor írta meg neki Szabó Zé az Elég volt című dalt. Akkor, 2011-ben megmutatta, milyen valójában, most pedig újra ezt teszi az új szerzeménnyel.

Az elmúlt három évben megéltem, milyen a csúcsról mélybe repülni, szakmailag is akár. Amikor az ember megéli a mellőzöttséget, amikor ott vagy eszköztelenül, és nem tudod, hogy merre indulj, akkor tényleg nagyon nehéz… akkor a legnagyobb isteni megpróbáltatás a hitedet megtartani.

„Nem adtam fel, és a dal arról szól, hogy hamvainkból újraszületünk, mint egy főnixmadár. Ezzel szeretnék erőt adni. Ez nem az én kesergésem vagy áldozati szerepem, hanem egy történet, amely talán erőt adhat azoknak, akik hasonló helyzetben vannak. Nem kell ismert embernek lenni ahhoz, hogy megéljük a mélységet” – vélekedett.

Tóth Gabi Papp Máté Bence társaként érezte a támogatást

Most visszataláltam magamhoz. Tavasz kezdetéig eléggé magam alatt voltam. De jött a nyár, a természet nagyon sokat segített. Elmerengtem az elemi erőben... elmentem Erdélyországba, ott éreztem, hogy nincs semmi baj, minden rendben van, én még mindig magam vagyok, a mag, aki megszületett. Volt ott egy fény… és ott van mellettem Máté, a társam, aki a legnehezebb pillanatokban is kitartott mellettem.

– tért ki párjára, Papp Máté Bencére. Tóth Gabi, aki nemrég alaposan meglepte a rajongóit, és többször reagált a kritikákra, köszönetet mondott mindenkinek, aki segített a dal és a klip létrehozásában.