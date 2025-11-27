Tóth Gabi reagált a kritikákra: Én nem fogom megjátszani magam!

Tóth Gabi rendszeresen kiállt a versenyzői mellett a Megasztár alatt. Mindig elmondta, hogy mindenben támogatja őket, a nézők döntésével viszont rendszeresen nem értett egyet, akik szerinte nem szakmai alapon alkotnak véleményt. Versenyzőit mind kiváló énekeseknek tartja, ezért elképedve állt a kiesésük előtt. Aztán felmerült a pletyka, hogy talán ez nem is a versenyzőkről szólt, hanem sokkal inkább Gabi megosztó személyisége válthatott ki ellenszenvet bizonyos nézőkben.

Tóth Gabi senki kedvéért nem fog megváltozni (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Gabi nem ért egyet a nézőkkel

Kevés megosztóbb karakter van jelenleg a Megasztárban, mint Ádám Attila. Tóth Gabi kemény kritikát fogalmazott meg, szerinte lettek volna jobb versenyzők, akiknek ott kellene lennie a döntőben, de azt sem tartja kizártnak, hogy Attila lehet a végső befutó.

Tóth Gabi Megasztár-versenyző nélkül maradt (Fotó: Markovics Gábor)

„Az Ádám Attilá-s jelenségre nem szeretnék kitérni. Van egy elfogult, szektás jellegű rajongótábor, akik megmutatják, hogy csak azért is rá szavaznak. De akik tehetségesebbek, meg sokkal jobban énekelnek, azok kiesnek. Ebből is látszik, hogy nincs belenyúlva a szavazásba”

– mondta az énekesnő.

Nem fogja be a száját

Tóth Gabi elmondta, hogy rengeteget tanult az elmúlt időszakból. Abban azonban biztos, hogy a kritikák ellenére is mindig meg fogja mondani, ha valami neki nem tetszik, és nem fogja elrejteni a véleményét.

Engem lehet ezért utálni, én megmondom, ha valami nem tetszik. Ezért nem szeretnek engem sokan, mert nagy a pofám. Ha azt az utat választottam volna, hogy középszerű leszek, aki lagymatag, akkor nem lennék megosztó, hanem mindig azt mondanám, amit hallani akartok. Akkor szerethető karakter lennék. Én nem tudom megjátszani magam

– állította Gabi.

Nem minden arany, ami fénylik

Az énekesnőnek a sztárvilágról is megvan a véleménye. Véleménye szerint pont nem őt kellene támadni, ugyanis ő legalább a valódi énjét mutatja, és nem egy szerepet vesz fel, ami pedig jellemző a sztárvilágra.

Ha tudnátok, hogy hány ember van a szakmában, akit ha ismernétek, utálnátok. Nagyon igazságtalan volt egész életem során, hogy vannak előadók, akik agyon vannak sztárolva, hogy mennyire jó fejek, közben meg például gyűlöli a közönségét. De ti ezt nem tudjátok, mert más képet kaptok róla. Én sose tudnék ilyen lenni. Én nem fogok úgy lefeküdni, hogy átvertem az embereket

– zárta gondolatait Tóth Gabi.