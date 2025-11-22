Nem kertelt a Megasztár zsűrije: Tóth Gabi most kimondta, mit gondol Herceg Erikáról

Hetek óta megosztja a zsűrit és a nézőket is Ádám Attila. A Megasztár versenyzője az ötödik élő show-ban Balázs Fecó és a Korál közös slágerével, a Homok a szélben című dallal lépett másodszor is színpadra, és - talán nem meglepő módon -, ezúttal sem sikerült lenyűgöznie az ítészeket.

A Megasztár talán legmegosztóbb versenyzője ezúttal is vitát váltott ki / Fotó: Metropol

Megasztár: Tóth Gabi kereken kimondta a véleményét

Herceg Erika, szokás szerint, állva tapsolta meg a versenyzőjét, rögtön ezután viszont Tóth Gabi kifejtette, mennyire kavarognak benne az érzelmek, miután a 2020-ban elhunyt Balázs Fecó egy nagyon fontos személy volt az életében, és úgy vélte, nem szabadott volna még Attilának ezt a dalt elénekelnie: ahogy fogalmazott, "beletört a bicskája". Marics Peti hasonlóan látta, Curtis pedig kereken kimondta, hogy Attila rossz technikával énekel, kamu vibrátókkal a sorok végén, ráadásul a száját sem nyitja ki rendesen.

Ez egy nagyon rossz technika, amihez énektanár kell. Esküszöm, én majd kifizetem neked ezek után!

- tette hozzá a rapper.

Nem győzte meg a zsűri Ádám Attila / Fotó: Metropol

Homok a szélben. Ha most homok lett volna, akkor én strucc lettem volna, és bedugtam volna a fejem!

- jegyezte meg Curtis, keresetlen őszinteséggel, mialatt Herceg Erika bőszen védeni kezdte a versenyzőjét.

Ezután Tóth Gabi ragadta magához ismét a szót, aki szerint Erika olyan, mint az elfogult a szülő, zsűriként azonban kritikusabbnak kellene lennie, mialatt az emberek már csak azért is védik Attilát, mert azt érzik, bántják őt, emiatt pedig tehetségesebb versenyzők esnek ki.

Nem fejlődik ez a fiú!

- mondta ki az énekesnő.