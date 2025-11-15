RETRO RÁDIÓ

Hűha! Ismét egymásnak ugrott a Megasztár zsűrije, állt a bál Ádám Attila miatt

Megosztotta a Megasztár zsűrijét a fiatal versenyző. Herceg Erika igencsak vehemensen védte Ádám Attilát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 22:01
Módosítva: 2025.11.15. 22:04
Ádám Attila Megasztár kritika

Ismét kitört a balhé a Megasztárban. A negyedik élő show előtt sokáig kétséges volt, visszatér-e az egyik versenyző, Ádám Attila, akit a kemény kritikák miatt az édesapja ki akart venni a tehetségkutatóból. Végül a fiatal énekes folytatta a megmérettetést, ám továbbra is megosztotta a zsűritagokat.

293A8836
Kitört a balhé a Megasztárban Ádám Attila miatt / Fotó:  Metropol

Ádám Attila miatt állt a bál a Megasztárban

Az énekes ezúttal a Love Storyval lépett színpadra. A produkciót követően a zsűri nagy része finoman szólva sem volt elégedett. Míg Herceg Erika büszke volt a versenyzőjére, addig Curtis szerint egy hangon énekelt, és Marics Peti is úgy vélte, becsiccsentve, egy éttermi vacsorához nagyon kellemes lett volna a produkció, de a Megasztárban egyszerűen nem ezt keresik. 

Tóth Gabi egyetértett a mestertársaival: kiemelte, ez nem a versenyző személye ellen szól, valamint nehezményezte azt is, amiért sokan úgy vélik, bántják Attilát, amiért szakmai kritikát fogalmaznak meg. 

Ebbe a játékba én nem akarok belemenni!

- szögezte le az énekesnő, aki felajánlotta, hogy énektechnikai tanácsokat nagyon szívesen ad a fiatal tehetségnek.

Ezután Herceg Erika jutott szóhoz, aki kijelentette, hogy Attila tőle is megkapja a szakmai tanácsokat, és azt sem értette, milyen játékről beszélt Gabi. 

Mutatjuk a nagy összecsapást!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu