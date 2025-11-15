Megfagyott a levegő a Megasztárban: most végre eldőlt Ádám Attila sorsa!
Nincs hiány izgalmak a Megasztár idei évadában. Most végre kiderül: feladta a küzdelmet Ádám Attila?
Nincs hiány fordulatokban a Megasztár 2025-ös évadában sem. A negyedik élő show előtt az keltett nagy izgalmat, vajon visszatér-e Ádám Attila, aki a feladást fontolgatta, miután igencsak megosztotta a publikumot. A fiatal énekes édesapja sem bírta tovább hallgatni, ahogy élő adásban sarazzák a fiát, így arra jutott, kiveszi őt a versenyből.
Megasztár: vajon hogy döntött a fiatal tehetség?
A műsor elején a zsűri, Herceg Erika elmondta, bár teljes mértékben megérti Attila édesapját, arra jutott, nem engedi el a versenyzőt, aki így folytatja a tehetségkutatót, sokak nagy örömére.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre