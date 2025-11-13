Mi történt? Váratlanul eltűnt a közösségi oldalakról a Megasztár botrányhőse

Balogh Krisztofer tudja, milyen a padlóról felállni. A fiatal tehetségre a Sztárban sztár leszek! műsorában figyelt fel a közönség 2021-ben. Ezután egy időre eltűnt a médiából, ám idén tavasszal aggasztó híreket lehetett róla olvasni: megromlott a kapcsolata az édesanyjával és gyakorlatilag hontalanná vált. A Megasztár 2025-ös évadára második esélyként tekintett az énekes, de ez az álom is hamar véget ért. A pofonok ellenére Krisztofer nem tört össze, amit a hitének köszönhet, most pedig úgy döntött, hátat fordít a rohanó világnak.

Balogh Krisztofer a Megasztárban is szerencsét próbált, de csak az első élő adásig jutott (Fotó: Markovics Gábor)

A Megasztár sem hozta meg a sikert

Balogh Krisztofer lába alól év elején csúszott ki a talaj, közösségi oldalán adott hírt arról, hogy nincs hol aludnia. Hitét már akkor is hangoztatta, ez pedig azóta csak megerősödött benne. Abban az időszakban Tóth Gabi Balogh Krisztofer tündér-keresztanyjaként lépett elő, és az otthonába is befogadta egy időre. A fiatal tehetség egyik napról a másikra költözött el, s Gabi ma már tudja: Krisztofer jelentkezett a Megasztárba, és nem szerette volna, ha azzal vádolják, hogy protekció miatt lépkedne előre fordulóról fordulóra. Krisztofer végül az első élő show-ig menetelt, ahol a közönségszavazatok alapján a ranglista aljára került, így távoznia kellett a mezőnyből, amit vegyes érzelmekkel fogadott.

Mára azonban leülepedtek benne az elmúlt hónapok történései, de egy alapos feltöltődés ráfér. Ennek tesz most épp eleget, ez pedig azzal is jár, hogy egy időre felszívódik a közösségi oldalakról.

Balogh Krisztofer spirituális elvonuláson vesz részt (Fotó: Máté Krisztián)

Napokra elvonul a világtól Balogh Krisztofer

„Ajándékba kaptam egy háromnapos lelkigyakorlatos elvonulást a Kármelita nővérek kolostorában, amire szívem már őszintén vágyott régóta” – számolt be a spirituális elvonulásról a követőinek a hét elején.

„Úgy érzem, kell ez a fajta csend most a lelkemnek, távol a világ zajától, hogy Istennel épüljek a csendjének dallamaiban, hogy aztán a továbbiakban is tiszta csatornán keresztül tudjam nektek közvetíteni a zenében, amit a Jó Isten általam akar adni nektek. Ezekben a napokban (csütörtök délutánig) nem leszek elérhető a közösségi oldalaimon, akinek pedig nagyon fontos, s tényleg, ha nagyon fontos, csak akkor hívjatok telefonon. Köszönöm megértéseteket, ígérem, mindenkiért imádkozom. Köszönöm, Angéla Kárpáti ezt az ajándékot, Isten áldjon érte!” – folytatta Krisztofer, aki már a Megasztárban is „spirituális tanácsadóként” aposztrofálta magát.