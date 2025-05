Megrázó, miért került valójában Balogh Krisztofer az utcára: "Ezt nagyon sokszor eljátszottuk már"

Tóth Gabi már a versenyben is nagyon jó kapcsolatot ápolt mentoráltjával (Fotó: Mediaworks archív)

Tóth Gabi Balogh Krisztofert támogatja mindenben

„Februárban beszéltünk telefonon és már akkor mondtam, hogy nálam mindig van helye. Amire ő azt mondta, hogy köszöni és majd visszatérünk rá, de aztán teljesen eltűnt. Aztán láttam, hogy ez az állapot nem változik és megelégeltem már” – mondta Tóth Gabi, akinek mentoráltja először azért nem fogadta el segítségét, mert nem akarta a terheit másra rakni. A népszerű énekesnő viszont befogadta házába és a jövőben segíteni fog a fiúnak, amiben csak tud.

„Krisztofernek fellépéseket szervezünk, illetve most az a terv, hogy megtanulja a dalaimat és eljön velem koncertezni, ahol vokálozni fog. Szegény, egyelőre nagyon sok neki ez a pörgés, ő egy nagyon visszafogott fiú, óránként megkérdezi, hogy nem zavar-e? Mi pedig óránként elmondjuk neki, hogy nem. A körülmények sem teljesen ideálisak, hiszen mi is szerény körülmények között élünk, de van a nappalinkban egy kanapé és ott nyugodt éjszakái lehetnek. Ebben az élethelyzetben ez is nagy szó szerintem” – nyilatkozta tegnap Tóth Gabi a Borsnak.