Szemétség: hiába váltotta valóra álmát a fiatal nő, a családja miatt nem tud örülni

Egy fiatal nő a Redditen öntötte ki a szívét és kért tanácsot, miután családi vita alakult ki, amely egyszerre töltötte el bűntudattal és keserűséggel. A konfliktus középpontjában az áll, hogy „családi sofőrnek” nézik, holott nem ezért váltotta valóra több évnyi komoly áldozat árán az álmát. Jöjjenek a részletek!

A nő családja szerint, miután autója lett, elvárható, hogy ő furikázza a famíliát (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

„Majdnem három évig spóroltam rá, miközben teljes állásban dolgoztam és esti tagozaton tanultam” – írta bejegyzésében a 24 éves nő, aki régóta dédelgetett álmát váltotta valóra azzal, hogy sikeresen előteremtette élete első autójának az árát. Bár az autó csak egy régebbi Toyota, számára a függetlenséget, a kemény munkát és az áldozatvállalást jelképezi. Nem sokkal a vásárlás után azonban a család úgy kezdett viselkedni, mintha az autó közös tulajdon lenne – és ő lenne az, aki köteles vezetni. „A családom – főleg anyám és a nővérem – elkezdte elvárni, hogy mindenhova én vigyem őket. Bevásárlás, gyógyszertár, orvosi időpontok, reptéri fuvar, kisebb ügyintézés” – mesélte. Sokszor nem is kérik, hanem egyenesen feltételezik, hogy ráér. „Olyan üzeneteket kapok, mint: «El tudsz vinni háromra, ugye?», anélkül, hogy megkérdeznék, ráérek-e” – írta.

A 29 éves nővére nem dolgozik és nem is vezet – soha nem is próbált jogosítványt szerezni. Édesanyja pedig egészségügyi okok miatt nem vezethetett autót. Az elmúlt tíz évben tömegközlekedést, taxit vagy barátok segítségét vették igénybe, de most úgy viselkednek, mintha a nő a személyes sofőrjükké vált volna azzal, hogy megszerezte az első autóját. Hiába próbálta meghúzni a határokat, nem veszik figyelembe. „Mondtam nekik, hogy szívesen segítek, ha tudok, de nem lehetek mindig elérhető – főleg, hogy teljes munkaidőben dolgozom, és a diplomám megszerzésére is koncentrálok” – magyarázta. A visszautasításait bűntudatkeltéssel és kritikával fogadják. „A nővérem duzzog és önzőnek nevez, anyám pedig azt mondja: «Mi mindig segítettünk neked, amikor szükséged volt rá!»” A történetbe még a nagynéni is beleszólt, aki felhívta, és azt mondta: „Család a családért – néha áldozatot kell hozni.” A fiatal nő bevallotta, hogy egyszerre neheztel és küzd bűntudattal. „Azért vettem az autót, hogy függetlenebb legyek – nem azért, hogy két felnőtt ember állandó sofőrje legyek, akik egyszerűen úgy döntöttek, hogy nem vezetnek.”