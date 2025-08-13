Szemétség: hiába váltotta valóra álmát a fiatal nő, a családja miatt nem tud örülni

Érdekes tanáccsal szolgált az internet népe.
Egy fiatal nő a Redditen öntötte ki a szívét és kért tanácsot, miután családi vita alakult ki, amely egyszerre töltötte el bűntudattal és keserűséggel. A konfliktus középpontjában az áll, hogy „családi sofőrnek” nézik, holott nem ezért váltotta valóra több évnyi komoly áldozat árán az álmát. Jöjjenek a részletek!
„Majdnem három évig spóroltam rá, miközben teljes állásban dolgoztam és esti tagozaton tanultam” – írta bejegyzésében a 24 éves nő, aki régóta dédelgetett álmát váltotta valóra azzal, hogy sikeresen előteremtette élete első autójának az árát. Bár az autó csak egy régebbi Toyota, számára a függetlenséget, a kemény munkát és az áldozatvállalást jelképezi. Nem sokkal a vásárlás után azonban a család úgy kezdett viselkedni, mintha az autó közös tulajdon lenne – és ő lenne az, aki köteles vezetni. „A családom – főleg anyám és a nővérem – elkezdte elvárni, hogy mindenhova én vigyem őket. Bevásárlás, gyógyszertár, orvosi időpontok, reptéri fuvar, kisebb ügyintézés” – mesélte. Sokszor nem is kérik, hanem egyenesen feltételezik, hogy ráér. „Olyan üzeneteket kapok, mint: «El tudsz vinni háromra, ugye?», anélkül, hogy megkérdeznék, ráérek-e” – írta.
A 29 éves nővére nem dolgozik és nem is vezet – soha nem is próbált jogosítványt szerezni. Édesanyja pedig egészségügyi okok miatt nem vezethetett autót. Az elmúlt tíz évben tömegközlekedést, taxit vagy barátok segítségét vették igénybe, de most úgy viselkednek, mintha a nő a személyes sofőrjükké vált volna azzal, hogy megszerezte az első autóját. Hiába próbálta meghúzni a határokat, nem veszik figyelembe. „Mondtam nekik, hogy szívesen segítek, ha tudok, de nem lehetek mindig elérhető – főleg, hogy teljes munkaidőben dolgozom, és a diplomám megszerzésére is koncentrálok” – magyarázta. A visszautasításait bűntudatkeltéssel és kritikával fogadják. „A nővérem duzzog és önzőnek nevez, anyám pedig azt mondja: «Mi mindig segítettünk neked, amikor szükséged volt rá!»” A történetbe még a nagynéni is beleszólt, aki felhívta, és azt mondta: „Család a családért – néha áldozatot kell hozni.” A fiatal nő bevallotta, hogy egyszerre neheztel és küzd bűntudattal. „Azért vettem az autót, hogy függetlenebb legyek – nem azért, hogy két felnőtt ember állandó sofőrje legyek, akik egyszerűen úgy döntöttek, hogy nem vezetnek.”
A Reddit-felhasználók közül sokan a nő mellé álltak. Egy kommentelő így írt: „Nem te vagy a hibás, de talán ideje lenne elköltöznöd. Úgy tűnik, a reakciójuk várható volt azok után, hogy a családod eddig éveken át más módon volt kénytelen megoldani a közlekedést.” A nő erre csak annyit reagált: „Pontosan ezt vetettem fel a nővéremnek, mire csak annyit mondott: «Majd megoldjuk.»”
Úgy érzi, a helyzet már nem alkalmi segítségnyújtás, hanem elvárás. „Olyan, mintha egyszerűen azt feltételeznék, hogy mindig én fogom vinni őket, anélkül, hogy megkérdeznék. Azt hiszem, annyira hozzászoktak, hogy mindig igent mondok, hogy már nem is szívességnek látják, amit teszek, hanem úgy vélik, ez a dolgom” – idézi a kiborult nő szavait a People magazin.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.