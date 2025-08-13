Reggel érkezett: oszlopnak nyomott egy embert a benzinkúton elszabadult kisteherautó

Rohantak a magyar tűzoltók menteni.
Döbbenetes baleset történt szerda reggel: tankolás közben elgurult és egy oszlopnak nyomott egy embert egy kisteherautó Előszálláson, az Árpád utcában, egy benzinkúton.
A dunaújvárosi hivatásos és a daruszentmiklósi önkéntes tűzoltókat riasztották a balesethez. Az egységek kiszabadították szerencsétlenül járt embert – közölte a katasztrófavédelem szerda reggel háromnegyed hatkor.
