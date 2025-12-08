Napi horoszkóp: ezeknek a csillagjegyeknek a türelmét próbára teszi a Hold–Plútó szembenállása

A 2025. december 8-ai napi horoszkóp szerint néhány csillagjegynek a türelmét próbára teszi a Hold–Plútó szembenállása. Mutatjuk, hogy kikét!

Ezeknek a csillagjegyeknek a türelmét próbára teszi a Hold–Plútó szembenállása Fotó: Pixabay

Kos

Hétfőn két tűz közé kerülhet a nap folyamán többször is. Ennek oka a rivalizálás: most mindenki egója hatalmasra nő. Figyeljen erre, hátha meg tudja előzni, hogy komoly vita alakuljon ki. Este már nagyon békülékeny a hangulat, mondjuk ez a munkahelyi vitákban nem nagy segítség.

Bika

Csak kapkodja a fejét, hogy egyesek milyen hangot ütnek meg a környezetében. Ezzel párhuzamosan a bolygók azt tanácsolják, jobb lenne, ha nem ma akarna tisztázni egy zavaros ügyet, hanem inkább kivárna vele. Este a Vénusz – ami az uralkodó bolygója – csodás fényszöget kap, ez hozhat önnek egy jó hírt.

Ikrek

Valaki fel akarja hívni magára a figyelmét. Ennek nem a legokosabb módját választja a bolygók szerint, mert provokáló stílusban cukkolja önt. Jó lenne, ha nem jönne ki a béketűrésből.

Rák

Ma sokkal könnyebb belekeveredni egy veszekedésbe, mint elkerülni azt. Legyen ön a kivétel, aki nem csinál minden bolhából elefántot. Mindenki hálás lesz érte, ha lesz legalább egy normális és higgadt ember.

Oroszlán

Önnek biztonságérzetet ad, ha előre látja a következő lépést. Azt hiszi magáról, hogy nem merev, és nem ragaszkodik a terveihez, de hétfőn kiderül, hogy ez tényleg így van-e. Rengeteg képlékeny helyzet adódik, és menet közben még ezek is változhatnak. A Plútó egy gáncsoskodó embert jelez!

Szűz

Sajnos ma több „támadás” érheti. Vegye észre: az embereknek nem önnel van bajuk, hanem a bizonytalan helyzettel! Ha pedig ön képes megőrizni a higgadtságát, akkor gyanús lesz. Ilyenkor kötnek és/vagy marnak bele önbe.

Mérleg

Nem lesz könnyű elkerülnie egy vitát az Oroszlán Hold és a Plútó szembenállása miatt. Tegyen meg mindent, hogy ne fajuljanak el a dolgok! Lehet, hogy önnek van igaza, de ezt ne most akarja érvényre juttatni! Később visszatérhet a témára. Az este békességet hoz ennek ellenére, vagy ezzel együtt.

Skorpió

A Hold és a Plútó szembenállása egy olyan személyt mutat a környezetében, aki valamit személyes sértésnek vesz, és azonnal meg akar torolni. Higgadtsággal tud védekezni ellene. Kérdezze meg, mi a problémája tulajdonképpen! Ön mindenesetre hamar átlát rajta.