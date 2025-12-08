Napi horoszkóp: ezeknek a csillagjegyeknek a türelmét próbára teszi a Hold–Plútó szembenállása
Vajon te is közöttük vagy? Most megtudhatod!
A 2025. december 8-ai napi horoszkóp szerint néhány csillagjegynek a türelmét próbára teszi a Hold–Plútó szembenállása. Mutatjuk, hogy kikét!
Kos
Hétfőn két tűz közé kerülhet a nap folyamán többször is. Ennek oka a rivalizálás: most mindenki egója hatalmasra nő. Figyeljen erre, hátha meg tudja előzni, hogy komoly vita alakuljon ki. Este már nagyon békülékeny a hangulat, mondjuk ez a munkahelyi vitákban nem nagy segítség.
Bika
Csak kapkodja a fejét, hogy egyesek milyen hangot ütnek meg a környezetében. Ezzel párhuzamosan a bolygók azt tanácsolják, jobb lenne, ha nem ma akarna tisztázni egy zavaros ügyet, hanem inkább kivárna vele. Este a Vénusz – ami az uralkodó bolygója – csodás fényszöget kap, ez hozhat önnek egy jó hírt.
Ikrek
Valaki fel akarja hívni magára a figyelmét. Ennek nem a legokosabb módját választja a bolygók szerint, mert provokáló stílusban cukkolja önt. Jó lenne, ha nem jönne ki a béketűrésből.
Rák
Ma sokkal könnyebb belekeveredni egy veszekedésbe, mint elkerülni azt. Legyen ön a kivétel, aki nem csinál minden bolhából elefántot. Mindenki hálás lesz érte, ha lesz legalább egy normális és higgadt ember.
Oroszlán
Önnek biztonságérzetet ad, ha előre látja a következő lépést. Azt hiszi magáról, hogy nem merev, és nem ragaszkodik a terveihez, de hétfőn kiderül, hogy ez tényleg így van-e. Rengeteg képlékeny helyzet adódik, és menet közben még ezek is változhatnak. A Plútó egy gáncsoskodó embert jelez!
Szűz
Sajnos ma több „támadás” érheti. Vegye észre: az embereknek nem önnel van bajuk, hanem a bizonytalan helyzettel! Ha pedig ön képes megőrizni a higgadtságát, akkor gyanús lesz. Ilyenkor kötnek és/vagy marnak bele önbe.
Mérleg
Nem lesz könnyű elkerülnie egy vitát az Oroszlán Hold és a Plútó szembenállása miatt. Tegyen meg mindent, hogy ne fajuljanak el a dolgok! Lehet, hogy önnek van igaza, de ezt ne most akarja érvényre juttatni! Később visszatérhet a témára. Az este békességet hoz ennek ellenére, vagy ezzel együtt.
Skorpió
A Hold és a Plútó szembenállása egy olyan személyt mutat a környezetében, aki valamit személyes sértésnek vesz, és azonnal meg akar torolni. Higgadtsággal tud védekezni ellene. Kérdezze meg, mi a problémája tulajdonképpen! Ön mindenesetre hamar átlát rajta.
Nyilas
A mai konstellációk az ön számára érdekes, de öntől nagyon különböző stílusú emberekkel való találkozást mutatnak. Ez hol izgalmas, hol frusztráló lesz. Ítélkezés nélkül, nyitottan hallgassa őket! Semmiképp se higgye, hogy bárki bántani akarná!
Bak
Ez egy jó nap lesz, ha nem bonyolódik bele olyan nézeteltérésekbe, amelyekhez nincs közvetlen kapcsolódása. Biztosan egyik vagy mindkét fél szeretné, ha véleményt nyilvánítana, de most jobban jár, ha semleges marad. A pártatlanság a bölcsesség útja.
Vízöntő
A Hold–Plútó szembenállás olyan konfliktust szimbolizál, amely önben zajlik. Kiváltója munkahelyi perpatvar lehet. Ennek van bőven előzménye. Tuti, hogy sokat őrlődött már, de nem szabad sértettségből reagálnia és/vagy döntenie. Várjon kicsit még!
Halak
Úgy közlekedjen és kommunikáljon, mintha hímes tojásokon járna! Ugyanis könnyen megbánthat bárkit a Hold–Plútó szembenállás szerint. Most mindenki hajlamos ego-kérdést csinálni bármiből. Hiába van igaza, a kapcsolat értékesebb.
