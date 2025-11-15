Napi horoszkóp: a Mérleg Hold fordultot hoz ezeknek a csillagjegyeknek

A 2025. november 15-ei napi horoszkóp szerint néhány csillagjegynek a Mérleg Hold fordulatot hoz. Mutatjuk, kiknek!

Kos

Szombat délelőtt még érezhető némi feszültség: a Neptunusz félreértéseket, a Szaturnusz pedig késést jelezhet. Délelőtt azonban a Hold átlép a Mérleg jegyébe, és ezzel együtt az energiák is jelentősen megváltoznak. Az Uránusznak köszönhetően akár konkrét, kedvező fordulat is érkezhet az életébe.

Bika

A Hold délelőtt a Mérlegbe lép, és ettől kezdve kifejezetten kedvező energiák támogatják. Lehet, hogy reggel még szüksége lesz a kötélidegekre egy helyzetben, de legyen bizakodó: a nap további része kifejezetten jól alakul majd.

Ikrek

A Hold és uralkodó bolygója, a Merkúr harmonikus fényszöge csak este lesz pontos, de a kedvező hatást már egész nap érezheti. Ez a nap ideális arra, hogy kimondja mindazt, amit átgondolt, megértett, vagy amire rájött. A másik félnek is teret adhat, hogy kifejtse a saját nézőpontját – ebből pedig egy igazán jó beszélgetés születhet.

Rák

Szombaton már délelőtt átlép a Hold a Mérlegbe. Jót tesz önnek, ha kiszellőztet, kimozdul, kiengedi magából mindazt, ami nyomasztja. A Mérleg levegő-energiái a párkapcsolatot és a harmóniát támogatják. A bolygóállások azonban kissé sértődékennyé tehetik ma, erre érdemes figyelnie.

Oroszlán

Már nagyon várta ezt a szombatot, hogy pihenhessen és feltöltődhessen. Tele van tervekkel, ám mivel csak két napból áll a hétvége, nem jut majd idő mindenre. Ahelyett, hogy ezen bosszankodna, érdemes társaságot keresnie: együtt könnyebben kitalálhatják, mit csináljanak.

Szűz

Szombaton kiváló fényszögek segítik abban, hogy igazán jól érezze magát a bőrében. Lassítson kicsit, hogy a gondolatai utolérhessék önmagát! Rengeteg minden történt a héten – ezeket fel kell dolgoznia, és lelkileg is meg kell emésztenie.

Mérleg

Szombaton a Hold délelőtt átlép az ön jegyébe. Ettől nemcsak ön válik kiegyensúlyozottabbá, hanem a környezete is profitál a Mérleg energiáiból. Sokkal békésebb, engedékenyebb nap vár önre, mint a tegnapi volt.