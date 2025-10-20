Ez a 3 csillagjegy végre társra talál: a fogyó holdsarló a Mérlegben eloszlatja a magányt
Október 20-a, hétfő után a magány fájdalma elillan ennek a három csillagjegynek az életéből. A horoszkóp szerint a fogyó holdsarló a Mérlegben megpecsételi a végét a kirekesztettségnek és a kapcsolódás hiányának.
Ez az időszak segít, hogy elengedjük, ami távol tart minket a többiektől, és a társasági élet felé irányít. A hétfői horoszkóp ennek a három csillagjegynek hoz fordulópontot.
A hétfői horoszkóp a magány végét mutatja
Ez a holdfázis egy baráti emlékeztetőként szolgál arra, hogy az ember társas lény, és ennek a három csillagjegynek egy fordulópontot hoz az életébe. Ideje visszatérni a pályára, mert ezt most csapatban kell játszani. Talán az egész egy viselkedésbeli változással indul majd. Ezekben a napokban a három csillagjegy szülöttei komfortosabban fognak kapcsolatokat teremteni és kötelékeket elmélyíteni. A magány azért tűnik el, mert lejárt az ideje. Itt az idő továbblépni.
- Oroszlán
A fogyó Hold a Mérlegben meglágyítja a szívedet, és megengedi, hogy közelebb érezd magad a környezetedben lévőkhöz. A barátaid már vártak rád, és most már te is késznek érzed magad arra, hogy újra találkozz velük. Néha mindenkinek szüksége van egy kis magányos feltöltődésre, viszont ez a Mérleg-energia arra késztet, hogy pezsdítsd fel a szociális életedet. Időt adtál annak, hogy magányosan töltsd idődet, most ideje visszatérni az életbe.
Számodra a legnagyobb örömöt az összetartozás érzése okozza. Nem vagy egyedül, és soha nem is kell magányosnak lenned. Néha rendben van, hogy visszavonulj a világ elől, de az is jól tud esni, amikor nagy kanállal habzsolod az életet.
2. Skorpió
A fogyó Hold a Mérlegben arra emlékeztet, hogy még a legmélyebb érzelmeid is értő fülekre találnak. Ebben az időszakban egy régi baráttal való beszélgetésetek rá fog mutatni, hogy nem vagy annyira elszigetelve, mint gondoltad. Valójában soha nem is voltál. A magány, amely oly sokáig beárnyékolta életedet, most lassan eltűnhet. A helyére a valahova tartozás és a kötődés érzése kerülhet. Könnyebbnek, szabadabbnak és komfortosabbnak érezheted magad a bőrödben.
A lezárás akkor érkezik el, amikor meghozod a döntést: elengeded a magány érzését. Igen, eddig jogosan érezted, amit éreztél, de most itt az ideje továbblépni, mert már készen állsz rá.
3. Halak
A fogyó Hold a Mérlegben visszahozza a barátságot és a melegséget a világodba. Ebben az időszakban kedvességgel leszel körülvéve, talán egy kicsit meg is szédíthet az érzés, hogy mennyire nem vagy egyedül. A magány eltűnik, mint a kámfor, miután emlékeztetnek, hogy mennyire mélyen kapcsolódsz az emberekhez, és magához az Univerzumhoz is. Az elszigeteltség érzése szertefoszlik, és a béke visszalép a helyére.
Ez az időszak tele lesz meglepett nevetéssel, hiszen erre egyáltalán nem számítottál. Mégis igaz. Az élet tényleg szép, és lehet, hogy csak azon múlt, hogy elfogadd azt a parti meghívást, amelyet már rég halogatsz - írja a Your Tango.
