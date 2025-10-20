Ez a 3 csillagjegy végre társra talál: a fogyó holdsarló a Mérlegben eloszlatja a magányt

Ez az időszak segít, hogy elengedjük, ami távol tart minket a többiektől, és a társasági élet felé irányít. A hétfői horoszkóp ennek a három csillagjegynek hoz fordulópontot.

A horoszkóp szerint a fogyó holdsarló a Mérlegben megpecsételi a végét a kirekesztettségnek és a kapcsolódás hiányának. Fotó: Unsplash

A hétfői horoszkóp a magány végét mutatja

Ez a holdfázis egy baráti emlékeztetőként szolgál arra, hogy az ember társas lény, és ennek a három csillagjegynek egy fordulópontot hoz az életébe. Ideje visszatérni a pályára, mert ezt most csapatban kell játszani. Talán az egész egy viselkedésbeli változással indul majd. Ezekben a napokban a három csillagjegy szülöttei komfortosabban fognak kapcsolatokat teremteni és kötelékeket elmélyíteni. A magány azért tűnik el, mert lejárt az ideje. Itt az idő továbblépni.

Oroszlán

A fogyó Hold a Mérlegben meglágyítja a szívedet, és megengedi, hogy közelebb érezd magad a környezetedben lévőkhöz. A barátaid már vártak rád, és most már te is késznek érzed magad arra, hogy újra találkozz velük. Néha mindenkinek szüksége van egy kis magányos feltöltődésre, viszont ez a Mérleg-energia arra késztet, hogy pezsdítsd fel a szociális életedet. Időt adtál annak, hogy magányosan töltsd idődet, most ideje visszatérni az életbe.

Számodra a legnagyobb örömöt az összetartozás érzése okozza. Nem vagy egyedül, és soha nem is kell magányosnak lenned. Néha rendben van, hogy visszavonulj a világ elől, de az is jól tud esni, amikor nagy kanállal habzsolod az életet.

2. Skorpió

A fogyó Hold a Mérlegben arra emlékeztet, hogy még a legmélyebb érzelmeid is értő fülekre találnak. Ebben az időszakban egy régi baráttal való beszélgetésetek rá fog mutatni, hogy nem vagy annyira elszigetelve, mint gondoltad. Valójában soha nem is voltál. A magány, amely oly sokáig beárnyékolta életedet, most lassan eltűnhet. A helyére a valahova tartozás és a kötődés érzése kerülhet. Könnyebbnek, szabadabbnak és komfortosabbnak érezheted magad a bőrödben.

A lezárás akkor érkezik el, amikor meghozod a döntést: elengeded a magány érzését. Igen, eddig jogosan érezted, amit éreztél, de most itt az ideje továbblépni, mert már készen állsz rá.

3. Halak