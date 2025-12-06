Magyarországra december 5-ről 6-ra virradó éjjel érkezik a Mikulás a hagyomány szerint. A Nagyszakállút kicsik és nagyok egyaránt várják. A december 6-ai napi horoszkópból pedig most az is kiderül, hogy melyik csillagjegynek mit hoz. Mutatjuk!

Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek békülékenységet hoz a Mikulás Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Kos

Mikulás napján nemcsak a gyerekek kaphatnak ajándékot, hanem úgy tűnik, a felnőttek is az égiektől. Szombaton ugyanis a Jupiter igazán kedvező meglepetésekről gondoskodik. Lehet, hogy ezek csak apróságok, mégis bearanyozzák a napját.

Bika

Szombaton igazán szerencsés nap vár önre, amit a pénzügyekben is megtapasztalhat. Van esélye annak is, hogy valaki mástól jövő ötlet hoz megoldást egy jelenlegi problémára. Ha maximálisan ki szeretné használni a lehetőséget, egy kis merészségre is szükség lehet.

Ikrek

Nagyon pozitív fordulatra számíthat szombaton. Bár úgy érzi, folyamatosan újra kell tervezni a dolgait mostanában, ma jelentős könnyítést kap a sorstól. Úgy látszik, a szerencse mégiscsak ön mellett áll!

Rák

Lehet, hogy nem teljesen tudatosította, de már egy ideje olyan jelre vár, amely segít egy, az életét befolyásoló fontos döntésben. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, olvassa figyelmesen az üzeneteit. Szombaton megkaphatja a jelet, amelyre várt!

Oroszlán

Szombaton legyen igazán profi, és töltse valódi pihenéssel az időt! Van még feladata idénre, ezért jól be kell osztania az energiáit, ha minden fronton helyt akar állni. Viszont a Mikulás napja az ön számára is tartogat egy nagyon pozitív fordulatot.

Szűz

Mikulás napja emlékeztetni fogja a gyermekkorára, és feltörhet önben a nosztalgia. Igaz, hogy azt az időszakot már semmi nem hozza vissza, de ön meg tudja teremteni ugyanazt a hangulatot. Egy közös program is remek ötlet erre a napra a családdal vagy a barátokkal!

Mérleg

Szombaton végre lehetősége nyílik arra, hogy valakivel, aki közel áll önhöz, eltöltsön egy kis minőségi időt. Kezelje ezt most különleges alkalomként, mert kivételes lesz az a beszélgetés, amelyben most része lesz.

Skorpió

A Mikulás önnek békét és nyugalmat hoz. Nagyon jó napra számíthat, és talán az idei Advent idején most először érzi át igazán a karácsony üzenetét. Ha van rá lehetősége, menjen ki egy karácsonyi vásárba, és adja át magát a hangulatnak!