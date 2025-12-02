Bár még nincs itt a karácsony, a mai nap több csillagjegy számára ajándékkal felérő találkozást ígér. Lássuk, köztük vagy-e te is?!

Napi horoszkóp: ez a kedd 4 csillagjegynek izgalmas, új találkozást hoz – Fotó: Unsplash

2025. december 2. – Napi horoszkóp

Kos

A Bika Hold stabilitást, szerencsét és eredményeket jelez. A pénzügyeivel kapcsolatban változás állhat be, ám ez most kizárólag kedvező fejleményekre utal. Pénz állhat a házhoz, akár valamit meg is nyerhet. Ugyanakkor érdemes vigyáznia néhány irigy emberrel!

Bika

A Plútó fényszöge szerint kedden előfordulhat, hogy valaki a környezetében szinte az őrületbe kergeti a viselkedésével. Komoly önuralomra lesz szüksége, hogy elkerülje a konfliktust az illetővel. A legtöbbet akkor teheti, ha nagyon bosszantja, hogy megpróbálja figyelmen kívül hagyni. Délután jó híreket kaphat.

Ikrek

Valaki felveszi önnel a kapcsolatot, vagy új ismeretségre tesz szert. Izgalmas időszak ez, főleg akkor, ha olyan személyről van szó, akivel kapcsolatban már régóta vannak tervei. Ha mégsem így érezne, készüljön valamilyen jó kifogással!

Rák

Egy kolléga, szomszéd vagy ismerős új oldaláról mutatkozhat be, vagy olyan helyzet adódhat, amelyben közelebbről is megismerheti. Ne lepődjön meg, ha most egészen más kép rajzolódik ki önben az illetőről.

Oroszlán

Nagyon különleges lehetőségek várják ma. Valójában bármi jó megtörténhet önnel kedden. Közeleg a karácsony, de most nem idegeskedik emiatt, hanem örül neki. Egész nap fürdőzhet a szeretetben és a pozitív energiákban.

Szűz

Lehet, hogy nem a legjobb hangulatban ébred, de hamar rájön, hogy ez egyáltalán nem rossz nap, sőt! Különösen akkor, amikor érzi, mennyire hatékonyan halad a munkájában. Könnyedén átlát mindent, és sokkal alaposabban dolgozik a szokásosnál. Ugyanakkor a Plútó fényszöge intrikára figyelmeztet.

Mérleg

Semmi oka nincs panaszra. A kedd örömteli pillanatokat tartogat az ön számára. Könnyen lehet, hogy ma nagyon fontos emberekkel ismerkedik meg, akik sokat segíthetnek a jövőben, új lehetőségekhez juttatva. Viszont ne kürtölje világgá a dolgait, mert valaki pletykálhat a háta mögött.

Skorpió