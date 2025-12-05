Ma vagy holnap jön a Mikulás? Ettől függ

A modern magyar néphagyomány szerint december 5. éjjelén (vagy december 6. hajnalban) a Mikulás meglátogatja a gyermekeket. Ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik, ha viszont rosszul, akkor virgácsot, sokszor is-is. Az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulás hagyománya egyébként körülbelül egy évszázadra tekint vissza. Manapság pedig – mivel sok gyerek türelmetlen – már vannak olyan családok, akikhez 5-én este ellátogat és ajándékot, édességet visz a nagyszakállú, de olyan verzió is létezik, amiben a Mikulás 6-án este érkezik. Röviden családfüggő, hogy december 5-én este, vagy december 6-án jön-e a Mikulás.

Van, akikhez már ma megérkezik a Mikulás – Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

124 éve született a rajzfilmek atyja

1901. december 5-én Chicagóban született Walt Elais Disney amerikai trükkfilmrajzoló, producer és filmrendező, Miki egér és Donald kacsa figurájának megalkotója. 1922-től kezdve kísérletezett rajztrükkfilmekkel, Miki egér pedig már az első filmjében szerepelt 1926-ban, és egyből sztár is lett. Az első egész estét betöltő rajzfilmje, a Hófehérke és a hét törpe volt 1937-ben, ami ugyancsak óriási kasszasikert aratott. A trükkfilm atyja természeti és dokumentumfilmeket is készített. Kaliforniában 1955-ben nyílt meg az Egyesült Államok róla elnevezett legnagyobb turistaszenzációja, a Disneyland.

Ma van az önkéntesek világnapja is

Az ENSZ közgyűlése 1985-ben december 5. napját jelölte ki arra, hogy a kormányok és a lakosság megünnepelje mindazt, amit világszerte az önkéntesek végeznek el. Ez a nap hivatalosan a gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja is.

Mozart egy december 5-ei napon hunyt el

Wolfgang Amadeus Mozart osztrák komponista, zongorista, orgonista, karmester 1791-ben ezen a napon hunyt el Bécsben, mindössze 35 éves korában. Halálának közvetlen oka a halotti bizonyítvány szerint is vitatott. A legvalószínűbb a higanymérgezés vagy reumatikus láz, de az egyik feltételezés az, hogy Mozarttal a szabadkőművesek végeztek, mivel A varázsfuvolával túl sok szabadkőműves-titkot árult el.