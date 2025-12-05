Ma vagy holnap jön a Mikulás? Ettől függ
Vészesen közeledik Szent Miklós napja, vagyis december 6-a. De vajon csak a neve napján vagy már december 5-én meglátogatja a gyerekeket a Mikulás? Mutatjuk, mitől függ és néhány programot is ajánlunk!
A modern magyar néphagyomány szerint december 5. éjjelén (vagy december 6. hajnalban) a Mikulás meglátogatja a gyermekeket. Ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik, ha viszont rosszul, akkor virgácsot, sokszor is-is. Az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulás hagyománya egyébként körülbelül egy évszázadra tekint vissza. Manapság pedig – mivel sok gyerek türelmetlen – már vannak olyan családok, akikhez 5-én este ellátogat és ajándékot, édességet visz a nagyszakállú, de olyan verzió is létezik, amiben a Mikulás 6-án este érkezik. Röviden családfüggő, hogy december 5-én este, vagy december 6-án jön-e a Mikulás.
124 éve született a rajzfilmek atyja
1901. december 5-én Chicagóban született Walt Elais Disney amerikai trükkfilmrajzoló, producer és filmrendező, Miki egér és Donald kacsa figurájának megalkotója. 1922-től kezdve kísérletezett rajztrükkfilmekkel, Miki egér pedig már az első filmjében szerepelt 1926-ban, és egyből sztár is lett. Az első egész estét betöltő rajzfilmje, a Hófehérke és a hét törpe volt 1937-ben, ami ugyancsak óriási kasszasikert aratott. A trükkfilm atyja természeti és dokumentumfilmeket is készített. Kaliforniában 1955-ben nyílt meg az Egyesült Államok róla elnevezett legnagyobb turistaszenzációja, a Disneyland.
Ma van az önkéntesek világnapja is
Az ENSZ közgyűlése 1985-ben december 5. napját jelölte ki arra, hogy a kormányok és a lakosság megünnepelje mindazt, amit világszerte az önkéntesek végeznek el. Ez a nap hivatalosan a gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja is.
Mozart egy december 5-ei napon hunyt el
Wolfgang Amadeus Mozart osztrák komponista, zongorista, orgonista, karmester 1791-ben ezen a napon hunyt el Bécsben, mindössze 35 éves korában. Halálának közvetlen oka a halotti bizonyítvány szerint is vitatott. A legvalószínűbb a higanymérgezés vagy reumatikus láz, de az egyik feltételezés az, hogy Mozarttal a szabadkőművesek végeztek, mivel A varázsfuvolával túl sok szabadkőműves-titkot árult el.
Négy helyen szervez véradást a Vöröskereszt Budapesten a hétvégén
Pénteken 07:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.); 12:00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.); illetve 11:00–17:00 óra között a Bajcsy-kórházban (1106 Budapest, Maglódi út. 89.). Ezek mellett szombaton 10:00–15:00 óra között a Rákoshegyi Közösségi Házban is várják majd a véradókat (1174 Budapest, Kép u. 7–9.).
Ilyen időt jósolnak a hétvégére
A koponyeg.hu szerint pénteken kelet felől felszakadozik majd a felhőzet, előbukkan a nap, nyugaton ezzel szemben még mindig borús idő várható. A keleti szél egyre inkább megélénkül. 5 és 13 fok közé enyhül az idő, a kevésbé felhős Tiszántúlon lesz a melegebb. Szombaton változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. A délkeleti szél élénk marad. 4 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap erősen felhős idő ígérkezik, néhol kisebb csapadékkal. 5 és 10 fok között alakul a maximum.
Itt kell forgalmi változásokra számítani a hétvégén
- A BKK tájékoztatása szerint napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában péntek 13:00–18:00 óra között.
- Lezárás lesz a XIII. kerületben a Pozsonyi úton december 6., szombat 07:00–16:00 óra között.
- Lezárás és útszűkület lesz a XVIII. kerületben a Ráday Gedeon utcában szombat 07:00–15:00 óra között.
- Lezárás lesz a XV. kerületben a Bácska utcában szombat 05:00–23:00 óra között.
- Lezárás lesz a XIII. kerületben a Petneházy utcában szombat 05:00–23:00 óra között.
- Lezárás lesz a XI. kerületben a Susulyka utcában december 7., vasárnap, 08:00–15:00 óra között.
Ma nyitja meg a kapuit a Varázsliget
2025. december 5. és 2026. január 1. között ismét megnyílik a téli időszak egyik legkülönlegesebb attrakciója, a Varázsliget a Városligetben, ahol mesés hangulat, fények és varázslatos programok várják a látogatókat. A különleges helyszín a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt igazi kikapcsolódást kínál: játékos kalandok, mozgás, nevetés és meghitt pillanatok kísérik végig az ünnepi szezont. A helyszínről és a programokról itt lehet többet megtudni.
Szombaton lesz Szent Miklós napja
Szent Miklós, a katolikus és a görögkeleti egyház szentje, a tengerészek, kereskedők, gyógyszerészek, a zálogházak, gyermekek, diákok és általában minden nehéz körülmények között élők védőszentje. Életéről több legenda ismert, ezekből alakult ki a Mikulás személye is. Az egyik legenda szerint egy elszegényedett nemesember három lányára prostitúció várt volna. Miklós azonban elhatározta, hogy segít rajtuk, éjjel egy arannyal telt erszényt dobott be az ablakon, így az apa a legidősebb leányt tisztességesen férjhez tudta adni. Az elkövetkező években így tett a másik két lánnyal is. Ebből alakult ki a ma is tartott hagyomány, miszerint december 6-án reggelre (van akikhez december 5-én este) ajándékot hoz a Mikulás.
Mikulás napján ingyenes lesz a belépés a Guba Rózsa Babakiállításra
December 6-án, Mikulás napján ingyenes belépéssel várja a 24. évét be nem töltött fiatal látogatóit a Guba Rózsa Babakiállítás Budapesten, a World Mall bevásárlóközpont (XV. kerület, Szentmihályi út 167–169.) keleti szárnyának első emeletén. Mivel a kiállítás 14 éves kor alatt csak felnőtt felügyelete mellett látogatható, így a szervezők gondoltak a gyermekeket kísérőkre is, nekik is kedvezményes belépőt biztosítanak ezen a szombati napon. Részletes információk a Guba Rózsa Babakiállítás honlapján találhatók.
Újra útnak indul a Mikulás Expressz is
Idén december 6-án, szombaton újra elindul az adventi időszak legkedveltebb családi programja a Vasúttörténeti Parkban: a Nyugati pályaudvar és a Vasúttörténeti Park között közlekedő különvonat a színes adventi programok, interaktív bűvészműsorok helyszínére szállítja az érdeklődőket, akik többek között Kovácsovics Fruzsina-koncerten, korlátlan kerti vasutazáson, kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt, és természetesen a Mikulással és manóival is találkozhatnak.
A Mikulás-vonat is közlekedik most hétvégén
A Mikulás és segítői, a krampuszok ismét birtokba veszik a Gyermekvasutat, hogy együtt vonatozzanak a gyerekekkel. Közös énekléssel, játékokkal várják a kicsiket, akik személyesen találkozhatnak a Mikulással. Az egy útra szóló (Hűvösvölgy – Szépjuhászné – Hűvösvölgy) részvételi jegyek csak elővételben kaphatók!
Ingyenes családi program lesz a Millenárison
A Millenáris Széllkapu Parkban az advent különleges arcát mutatja december 6-án, hiszen ezen a szombati napon ingyenes családi programokkal, fényfestéssel, kisállat-simogatóval és betlehemmel varázsolnak ünnepi hangulatot a parkba. Az eseményeken olyan előadók dallamait élvezhetjük, mint a Belvárosi Betyárok, az Alma Együttes, Heincz Gábor Biga, Kalap Jakab és az Octovoice. A jótékonykodás sem marad el, hiszen az AdományParkban leadhatjuk a rászoruló gyerekeknek készített ajándékcsomagokat is. Az esemény további részletei itt találhatók.
December 7-én lesz a nemzetközi polgári repülés napja
Az ICAO (International Civil Aviation Organization), a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet Közgyűlése 1992. december 7-én nyilvánította ezt a napot a polgári repülés napjává. A céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet a nemzetközi polgári repülés fontosságára az országok társadalmi és gazdasági fejlődésében.
December 7-én született a léghajó feltalálója is
1850-ben Keszthelyen látta meg a napvilágot Schwarz Dávid, a merev szerkezetű, könnyűfémből készült, kormányozható léghajó feltalálója. Találmányát halála után az özvegyétől vásárolta meg Zeppelin gróf, aki ezen léghajók révén vált világszerte ismertté.
Japán ezen a napon támadta meg Pearl Harbort
84 éve, december 7-én támadta meg Japán a Hawaii-szigeteken lévő amerikai támaszpontot. A légitámadás következtében két és fél ezer ember halt meg és sok hajó megsemmisült. Ennek hatására az Amerikai Egyesült Államok belépett a II. világháborúba.
December 7-én lesz idén a Mikulás-futás
December 7-én 4500-an fognak piros mikulásruhában futni a fővárosban a 10. PENNY Mikulásfutáson a Fővám tér környékén. Lesz 900 méteres családi futás, illetve 2, 3 és 5 kilométeres futás is. A versenyen kizárólag Mikulás-ruhában lehet futni, amit a szervezők biztosítanak. (A helyszínen nincs lehetőség nevezni!) Ezen a rendezvényen is fontos szerepet kap az adományozás: az SOS Gyermekfalvak lakóinak szánt ajándékokat, adományokat (tartós élelmiszer, tisztítószerek stb.) gyűjtenek a versenyközpontban (Lónyay Utcai Református Gimnázium).
