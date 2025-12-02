„Fél kézzel, kerekesszékben is ételt osztok” – Sztrókosok segítik a rászorulókat Kőbányán!

Kőbányán idén igazán különleges kezdeményezés indult el: ételt osztanak azok, akik maguk is a legnehezebb élethelyzeteket élték meg: sztrókot túlélők, mozgássérültek, rokkantnyugdíjasok. Olyan emberek, akik pontosan tudják, milyen küzdelmekkel jár a nélkülözés, és éppen ezért érzik fontosnak, hogy szabadidejüket mások megsegítésére fordítsák. Sztrók túlélők ételt osztanak, nézd meg a részleteket!

Kőbányán sztrók túlélők osztanak ételt! Kiss Judit pszichológus fogta össze őket, azt tanítja nekik, hogy a betegségük után, bármennyire is sérültek, képesek teljes életet élni – sőt, másokon is segíteni. (Fotó: Bors)

„Fél kézzel, fél lábbal, teszek másokért” - sztrók túlélők ételt osztanak Kőbányán!

A Kőbányai összefogás Kiss Judit pszichológus kezdeményezésére jött létre. A szakember nemcsak találkozik a betegekkel, hanem közösséget is épít: arra bátorítja őket, hogy ne zárkózzanak el, ne adják fel, hanem tegyenek másokért. A pszichológus, aki végigkíséri ezeknek az embereknek a sorsát elképesztő lelkesedéssel és energiával áll a súlyosan sérültek mellé.

Fontos megérteni, hogy a betegség nem a vég, hanem egy új életforma kezdete. Mégis sokan, akik sztrókon estek át, egy pillanat alatt elveszítik életük minden reményét. Olyan emberek kerülnek a társadalom peremére, akik korábban értékes tagjai voltak a közösségnek: restaurátorok, orvosok, diplomás emberek – akik a betegségük miatt többé nem tudnak visszatérni régi munkájukhoz, és gyakran a mindennapok is nehézzé válnak számukra

– mondja Kiss Judit pszichológus, rehabilitációs szaktanácsadó, az Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány kuratóriumi elnöke, és a jótékonyság kezdeményezője.

„Ezen dolgozom minden lélegzetemmel”

A tapasztalatom az, hogy egy súlyos sztrókon átesett ember előtt valójában két út áll. Az egyik a magány, a tehetetlenség és az elszigetelődés felé vezet. Sajnos rengeteg ilyen sorsot láttam, és mindegyik azt mutatja, mennyire könnyű lecsúszni, ha az embernek nincs kapaszkodója. A másik út a kilábalás, a lassú visszatérés az életbe. Én ezen dolgozom minden lélegzetemmel: hogy ezek az emberek ne adják fel, hogy újra hinni tudjanak magukban, és megtalálják azt a kapaszkodót, amely visszahúzza őket a teljesebb élet felé...

– teszi hozzá.

Én azt mondom: álljunk meg egy pillanatra! Adjunk magunknak már egy esélyt, ne menjünk fél lábbal a sírba! Fél kézzel, kerekesszékben is lehet teljes életet élni. Lehet dolgozni, vissza lehet térni az életbe. Csak tudni kell, hogyan kezdjük el újra az életünket. Hiszem, hogy van remény, hiszem, hogy képesek rá. Most meg is mutatják. Hálás vagyok Nekik, hogy végigcsinálják ezt velem a hidegben ezek a beteg emberek

– zárja gondolatait Judit, miközben csomagolja a csaknem 50 rászoruló családnak a segítség csomagot.