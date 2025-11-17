„Egyszer csak vége szakad” – sztrókot kapott a népszerű zenész, így van most

Draskóczy Lídia neve évtizedek óta fogalom a népzene rajongói között. A Tázló és a HolddalaNap hegedűse, tanára, és előadója megszokta a pörgős életet, vagy inkább beleszeretett. 2025 januárjában azonban egyetlen pillanat alatt omlott össze a korábban természetesnek hitt lendületes élete, ugyanis sztrókot kapott. A művész ma már úgy látja, megváltozott az élethez való hozzáállása.

Sztrók után is hegedül a híres népzenész, így van most!

Fotó: Olvasói

„Lassítsunk le és nézzünk körül” – Lídia a sztrókról hegedül

Lídia pályája elképzelhetetlen a moldvai csángó hagyomány nélkül, és sajnos a sztrók ezt a hagyományt félbeszakította. Lídia nem számított rá, hogy a fizikailag és szellemileg is megterhelő tempó egyszer majd visszaüt. Imádta a tanítást és az estébe nyúló koncerteket. Mindig azt érezte, hogy ez az élete megfelelő ritmusa.

Csak amikor január elején kórházban ébredtem, akkor esett le: túlfeszítettem a húrt. Sokat dolgoztam, elég sokat ahhoz, hogy évek alatt felőröljem, kimerítsem teljesen magam

– meséli a sztrók kiváltó okairól. Lídia tipikus napjai korábban nagyjából így néztek ki: délelőtti óvodás műsorok, délután hegedűórák Budakeszin, este pedig koncert vagy táncház. A sztrók utáni első napokról nehezen beszél.

Gyermekkorom óta zenélek, az életem a hegedülés és a zene. Ez egy áldás és egyben önkifejezési eszközöm is. Amikor sztrókot kaptam, úgy éreztem, elvette az élet ezt a kincset. Mint amikor a zene megy megy, és egyszer csak vége szakad, én úgy kerültem be sztrókkal a kórházba. Isten megállított, hogy új utakat mutasson, lelassított, hogy jobban figyeljek. A sztróknak nem volt előjele, csak utólag értettem, hogy így nem lehet tovább menni

– mondta lapunknak Lídia a sztrókról.

„1994-ben jutottam ki először a Bákó környéki falvakba. Olyan remek zenészekkel találkoztam, akik az utolsó nemzedéke voltak az élő moldvai csángó népzenének” – mondja Lídia, aki gyermekkora óta a népzene szerelmese

„Azt mondták a gyerekeimnek: lehet, hogy nem fogok felépülni”

A lányom és a fiam ott álltak az ágyam mellett, és az orvosok nem kecsegtették őket sok jóval. Azt mondták, nem biztos, hogy újra lábra állok vagy hogy rendesen tudok majd beszélni, játszani. Ezt a gyerekeimnek hallani… az volt a legnehezebb

– meséli a művésznő.

Lídia két hetet töltött a neurológián, és közel egy hónapot a rehabilitáción, az idő számára lassan telt. A legnagyobb döbbenet az volt, hogy az ujjai nem engedelmeskedtek, nem tudott többé zenélni.

Belül tudtam, milyen hangot kell megszólaltatni, de a kezem egyszerűen nem követte az agyam utasításait, elvesztettem a legfontosabbat, a zenét, azt, hogy újra játszhassak hangszeren. Ott valami megtört bennem. Azonban nem adtam fel, elkezdtem próbálni, újra meg újra…

– teszi hozzá.