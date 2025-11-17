„Egyszer csak vége szakad” – sztrókot kapott a népszerű zenész, így van most
Draskóczy Lídia hegedűművész érzékenyen vall a sztrók utáni újrakezdésről. Elmondása szerint közelebb került Istenhez. Így tanult meg Lídia újra hegedülni a sztrók után!
Draskóczy Lídia neve évtizedek óta fogalom a népzene rajongói között. A Tázló és a HolddalaNap hegedűse, tanára, és előadója megszokta a pörgős életet, vagy inkább beleszeretett. 2025 januárjában azonban egyetlen pillanat alatt omlott össze a korábban természetesnek hitt lendületes élete, ugyanis sztrókot kapott. A művész ma már úgy látja, megváltozott az élethez való hozzáállása.
„Lassítsunk le és nézzünk körül” – Lídia a sztrókról hegedül
Lídia pályája elképzelhetetlen a moldvai csángó hagyomány nélkül, és sajnos a sztrók ezt a hagyományt félbeszakította. Lídia nem számított rá, hogy a fizikailag és szellemileg is megterhelő tempó egyszer majd visszaüt. Imádta a tanítást és az estébe nyúló koncerteket. Mindig azt érezte, hogy ez az élete megfelelő ritmusa.
Csak amikor január elején kórházban ébredtem, akkor esett le: túlfeszítettem a húrt. Sokat dolgoztam, elég sokat ahhoz, hogy évek alatt felőröljem, kimerítsem teljesen magam
– meséli a sztrók kiváltó okairól. Lídia tipikus napjai korábban nagyjából így néztek ki: délelőtti óvodás műsorok, délután hegedűórák Budakeszin, este pedig koncert vagy táncház. A sztrók utáni első napokról nehezen beszél.
Gyermekkorom óta zenélek, az életem a hegedülés és a zene. Ez egy áldás és egyben önkifejezési eszközöm is. Amikor sztrókot kaptam, úgy éreztem, elvette az élet ezt a kincset. Mint amikor a zene megy megy, és egyszer csak vége szakad, én úgy kerültem be sztrókkal a kórházba. Isten megállított, hogy új utakat mutasson, lelassított, hogy jobban figyeljek. A sztróknak nem volt előjele, csak utólag értettem, hogy így nem lehet tovább menni
– mondta lapunknak Lídia a sztrókról.
„Azt mondták a gyerekeimnek: lehet, hogy nem fogok felépülni”
A lányom és a fiam ott álltak az ágyam mellett, és az orvosok nem kecsegtették őket sok jóval. Azt mondták, nem biztos, hogy újra lábra állok vagy hogy rendesen tudok majd beszélni, játszani. Ezt a gyerekeimnek hallani… az volt a legnehezebb
– meséli a művésznő.
Lídia két hetet töltött a neurológián, és közel egy hónapot a rehabilitáción, az idő számára lassan telt. A legnagyobb döbbenet az volt, hogy az ujjai nem engedelmeskedtek, nem tudott többé zenélni.
Belül tudtam, milyen hangot kell megszólaltatni, de a kezem egyszerűen nem követte az agyam utasításait, elvesztettem a legfontosabbat, a zenét, azt, hogy újra játszhassak hangszeren. Ott valami megtört bennem. Azonban nem adtam fel, elkezdtem próbálni, újra meg újra…
– teszi hozzá.
Lídia gyerekei hamar bevittek neki egy hegedűt. Először csak napi öt perc fért bele a kórterem közepén gubbasztva. Aztán egy orvos felfigyelt rá, mennyire fontos számára a hangszer, és külön helyiséget biztosítottak a gyakorláshoz.
A kórházban kezdtem el újra felépíteni mindent. Megkérdeztem, a többieket mit szeretnének hallgatni, új dalokat is megtanultam, nekik zenéltem, és ők figyelemmel hallgatták – Bagossy Brothers, Bangó Margit, sőt mai popszámok is voltak köztük. Őszintén bátorítottak engem, örültek, én pedig megtanultam újra játszani, általuk. Isten külön ajándéka volt ez a közösség számomra
– mondja.
„Bottal, ülve, de hatalmas hálával visszatértem a színpadra”
Nyár végén már újra ott volt a HolddalaNap és a Tázló koncertjein Lídia. Ülve hegedült és mankóval jött le a színpadról.
Az idei év koncertje olyan volt, mint életem első fellépése. Ahogy megszólalt a hangszer, azt éreztem: igen, ezt adta Isten, és végül nem vette el. Én ezért hálás vagyok. Nagyon izgultam, le tudom-e követni a többieket. Amikor sikerült, akkor hatalmas teher esett le rólam
– meséli Lídia a felépülése utáni első koncertjéről.
„Megváltozott az életem, új utakat mutatott a sztrók”
Lídiának el kellett engednie zeneiskolai állását, és a hosszú táncházak tempóját sem bírja már. A járás is bizonytalan maradt számára, a mai nap is bottal közlekedik.
Sok minden eltűnt az életemből, amit szerettem. De közben azt is látom, hogy semmi sem veszett el úgy igazán. Azok a dolgok, amiket Isten megtartott, most sokkal értékesebbek. Megtanultam nem a teljesítményre koncentrálni, hanem arra, hogy minden nap kegyelem és áldás. Azt üzenem mindenkinek, aki egészséges, lassítson le és nézzen körül, megéri, mert csodát látnak. Ne pörögjenek, ne akarjanak mindenkinek megfelelni, mert úgy járhatnak, mint én. Aki már nem egészséges, azt üzenem, hogy bízzanak magukban, a közösségben, hagyják, hogy segítsenek, és bízzanak a Jóisten kegyességében
– mondja Lívia.
A kórházban született meg a Stroke ballada, egy több mint tízperces, zenét, verset és belső imádságot ötvöző előadás. A darab sötétséggel kezdődik: így jelzi a sztrók pillanatát. Aztán Ady soraival tér vissza a fény: „csöndesen és váratlanul átölelt az Isten”. Reményik Sándor Kegyelem című verse is helyet kap benne. Lídia szerint ez a mű „mélyebb belső helyről jött, mint bármi, amit korábban írt”.
A sztrók osztályon vannak, akik évek óta nem tudnak felállni vagy megszólalni. Éreztem, hogy helyettük is kell mondanom: élni szeretnék, táncolni szeretnék, megbocsátani szeretnék. A ballada végén pedig Túrmezei Erzsébet soraival zárok: »Engedem, hogy szeressen az Isten.« Én is csak ekkor értettem meg, mit jelent ez igazán
– meséli, majd hozzáteszi: „Megtanultam engedni, hogy Isten szeressen”...
A betegség egy másik ajándéka a lelassulás. Draskóczy Lídia ma már nem ugyanúgy él, mint a betegség előtt – de nem is akar.
Korábban alig láttam a saját gyerekeimet, mert estig tanítottam, éjjel muzsikáltam. Most a legkisebb lányomnak hatalmas biztonságot ad, hogy este otthon talál. Nekem pedig óriási öröm. Ha engem kérdeznek, a sztrók nem vett el, hanem gazdagabbá tett. Megtanultam engedni, hogy Isten szeressen. És ez mindennél többet ér
– zárja gondolatait a sztrókot kapott művésznő.
