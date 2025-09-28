Kutyáiba kapaszkodik a sztrókot kapott magyar űrkutató: „Ez nem a vég, hanem egy új kezdet”

Gábor különleges kapcsolatot ápol állataival. Elképesztő, mennyi életbölcsességet tanult a magyar űrkutató. Nemcsak a sztrók formálta át gondolkodását, hanem négylábú társai is. Az egykori űrkutató ma mentorként segít másokat, és úgy véli: az élet igazi tanítómesterei néha farkcsóválva érkeznek! Kutya-ember ezen kapcsolata elképesztő!
Kocsis Gábor 2011-ben, 28 évesen kapott sztrókot, ami alapjaiban változtatta meg az életét. Korábbi magyar űrkutatói pályáját coach-munkára cserélte, hogy sorstársait segítse a trauma utáni újjászületésben. 2013-ban elindította a Használd fel oldalt, ahol támogatást nyújt és lelkesedést ad át másoknak. Pár évvel később különleges esemény történt vele: találkozott élete legnagyobb tanítójával, egy német juhász kutyával, Lorddal. Egy kutya néha többet mond, mint gondolnánk!
Lord egy vidéki sintértelepen várta az altatást, ahová a túlzsúfoltság miatt naponta több tucat kutyát visznek. Amikor Gábor megtudta ezeknek a kutyáknak a helyzetét, elhatározta, hogy nem hagyja, hogy így végződjön az élete. Elhozta Lordot, aki az első pillanattól fogva különleges volt. A sors úgy alakította, hogy egy idő után különös kötelék alakult Gábor és a kutya között.
Volt egy pillanat, amikor egyszerűen tudtam, hogy mi összetartozunk. Nem volt kérdés, hogy velem marad. Olyan érzés volt, mintha valami láthatatlan erő magával húzna, különös kötelék alakult ki közöttünk. Akkor még nem tudtam, hogy ez a kutya lesz életem legnagyobb tanítója. Lelki társi kapcsolat ez. Ekkor jött a Lord név, valamiért pont az illett hozzá. A szemében láttam, hogy mi tényleg egyek vagyunk
– meséli Gábor nosztalgiával az első találkozásról.
Lord különleges lény volt. Nemcsak a hűséget hozta Gábor életébe, hanem az élet bölcsességét is. Olyan egyszerű, de mély igazságokat közvetített, amelyeket az emberek hajlamosak figyelmen kívül hagyni. Az egyik legfontosabb lecke: lépj tovább a múlton!
Lord nagyon sokat tanított nekem az életről. Egy alkalommal találkoztunk az ebrendésszel, aki korábban befogta őt. Először féltem odavinni Lordot. Ő azonban meglepett, felismerte az ebrendészt, de nem reagált, nem foglalkozott vele, továbblépett. Pontosan tudta, ki ő, de már nem fájt neki a múlt. Ez volt az egyik legfontosabb tanítás tőle: nem szabad beleragadni a múltba, az áldozat szerepébe. Megtanított arra, hogy a múltnak nem szabad meghatároznia minket és a jelenünket, hogy mindig ki kell hozni a legtöbbet abból, amiben éppen vagyunk
– magyarázza lelkesen.
Gábor szerint Lord egyik legnagyobb ajándéka az volt, hogy megmutatta: nem kell mindent túlbonyolítani. Az élet sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk.
Én sokat fejlődtem magamtól is, de Lord segített abban, hogy ne bonyolítsam túl a dolgokat. Gyakran keresek összetett megoldásokat, túl sokat agyalok, pedig az élet egyszerűbb, mint gondolnánk. Ahogy Konfuciusz mondta: „Az élet valójában egyszerű, csak mi ragaszkodunk hozzá, hogy bonyolulttá tegyük.” Lord ezt az egyszerűséget mutatta meg: nem haragudott, nem volt áldozat, mindig a jelenre fókuszál, igazán él
– teszi hozzá.
Volt olyan is, amikor azon gondolkodtam, mennyi minden hiányzik az életemből. Közben Lord, a kutyám boldogan hempergett egy sáros pocsolyában, mintha csak azt mondaná: „Nézd, milyen jó ez!” Akkor jött a felismerés: Ha egy sáros pocsolyának sem tudsz örülni, mitől lennél boldog, ha bármi újat kapnál? Sokan a hiányra figyelnek ahelyett, hogy értékelnék, amijük van — mint amikor puzzlet rakunk ki, és csak a hiányzó darabot nézzük, nem azt, ami már a helyén van. A boldogság képesség, nem cél. Megélhető bárhol, bármikor, akár egy pocsolyában is. Lord erre tanított meg
– meséli a fiatal fiú aki mélyen elemezte kiskutyája bölcsességét.
Gábor számára a sztrók betegség is hatalmas életlecke volt, melyet összefüggésbe tudott hozni Lorddal. Megtanulta az önszeretet leckéit, a test segít, figyelmeztet!
Amikor beteg vagyok, gyakran bántom magam, amiért nem vagyok elég hatékony, alig várom, hogy újra dolgozhassak. Lord viszont ilyenkor is nyugodtan pihen, elfogadja a helyzetét. Megengedi magának a pihenést, ez az önszeretet egyik legfontosabb leckéje, amit mi gyakran elmulasztunk. A betegség figyelmeztetés: állj meg, gondoskodj magadról jobban. Lord megtanította, hogy engedjem meg magamnak a pihenést, szeressem magam jobban
– meséli Gábor.
Lord után újabb négylábú mesterek érkeztek Gábor életébe: Gréta és Gertrúd, két kiskutya, akik újabb tanításokat hoztak, csak teljesen máshogyan.
Míg Lord a lelki társam volt, a két új kutyám teljesen mások: zsiványabbak, makacsabbak. Gertrúd súlyosan beteg volt a csípőízületeiben, ezért kímélni kellett. Ő megtanított arra, hogy nem kell mindig hajszolni a teljesítményt. El lehet fogadni a korlátainkat, a limitjeinket. Grétával nehezebb volt a kapcsolódás, mert ő volt a legzsiványabb. Sokszor veszekedtünk, mégis ő mindig szeretettel közeledett felém, türelemmel fogadta a rosszkedvemet. Ez olyan megható volt, emlékeztetett arra, hogy milyen voltam gyerekként, tükröt mutatott nekem. Szembesültem a saját hibáimmal általa – nehéz, de fontos megtanulni szeretni önmagunkat minden oldalunkkal együtt, ezért én már úgy szeretem őt is. Ezért nagy tanítók a kutyák
– meséli Gábor, majd hozzátette:
„Hiszem, hogy minden kapcsolatunk az életben okkal van, és tanít minket. Az én kutyáim egyszerű lények, de rengeteget tanítottak nekem az életről. Ezért mindenkit arra buzdítok, hogy figyelje meg az állatait, talán többet mondanak, mint gondolnánk” – zárja gondolatait Kocsis Gábor mentor.
