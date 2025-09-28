Kutyáiba kapaszkodik a sztrókot kapott magyar űrkutató: „Ez nem a vég, hanem egy új kezdet”

Kocsis Gábor 2011-ben, 28 évesen kapott sztrókot, ami alapjaiban változtatta meg az életét. Korábbi magyar űrkutatói pályáját coach-munkára cserélte, hogy sorstársait segítse a trauma utáni újjászületésben. 2013-ban elindította a Használd fel oldalt, ahol támogatást nyújt és lelkesedést ad át másoknak. Pár évvel később különleges esemény történt vele: találkozott élete legnagyobb tanítójával, egy német juhász kutyával, Lorddal. Egy kutya néha többet mond, mint gondolnánk!

Gábor különleges kapcsolatban él kutyáival: középen Lord, két oldalán Gréta és Gertrúd. A magyar űrkutató története a kutya-ember kapcsolat egyik legszebb példája (Olvasói fotó)

„Hiszem, hogy minden találkozás az életben okkal van, és tanít minket” – A kutya-ember kapcsolat bölcsessége

Lord egy vidéki sintértelepen várta az altatást, ahová a túlzsúfoltság miatt naponta több tucat kutyát visznek. Amikor Gábor megtudta ezeknek a kutyáknak a helyzetét, elhatározta, hogy nem hagyja, hogy így végződjön az élete. Elhozta Lordot, aki az első pillanattól fogva különleges volt. A sors úgy alakította, hogy egy idő után különös kötelék alakult Gábor és a kutya között.

Volt egy pillanat, amikor egyszerűen tudtam, hogy mi összetartozunk. Nem volt kérdés, hogy velem marad. Olyan érzés volt, mintha valami láthatatlan erő magával húzna, különös kötelék alakult ki közöttünk. Akkor még nem tudtam, hogy ez a kutya lesz életem legnagyobb tanítója. Lelki társi kapcsolat ez. Ekkor jött a Lord név, valamiért pont az illett hozzá. A szemében láttam, hogy mi tényleg egyek vagyunk

– meséli Gábor nosztalgiával az első találkozásról.

Lord különleges lény volt. Nemcsak a hűséget hozta Gábor életébe, hanem az élet bölcsességét is. Olyan egyszerű, de mély igazságokat közvetített, amelyeket az emberek hajlamosak figyelmen kívül hagyni. Az egyik legfontosabb lecke: lépj tovább a múlton!

Lord nagyon sokat tanított nekem az életről. Egy alkalommal találkoztunk az ebrendésszel, aki korábban befogta őt. Először féltem odavinni Lordot. Ő azonban meglepett, felismerte az ebrendészt, de nem reagált, nem foglalkozott vele, továbblépett. Pontosan tudta, ki ő, de már nem fájt neki a múlt. Ez volt az egyik legfontosabb tanítás tőle: nem szabad beleragadni a múltba, az áldozat szerepébe. Megtanított arra, hogy a múltnak nem szabad meghatároznia minket és a jelenünket, hogy mindig ki kell hozni a legtöbbet abból, amiben éppen vagyunk

– magyarázza lelkesen.