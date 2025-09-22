Lesben várt a szögesrém a Rákócziban: óriási volt a pánik, az állatorvos rohant a műtőbe – Fotók!

Megvadult és pokoli kínokat élt át a fájdalomtól egy kutya Budapesten, miután egy rejtélyes alak lecsapott rá. A szögesrém ínycsiklandó falatokat dobott a házőrzőnek, hogy eltegye láb alól. Az eb gazdája, Tamás szerint ha nem veszi észre, hogy épp mit falatozik a kutyája, Néró biztosan elpusztult volna.

A szögesrém kolbászdarabokat dobott be egy ház kertjébe / Fotó: Beküldött fotó

Szögesrém Budapesten

A fiatal férfi és családja életük legszörnyűbb pillanatát kellett átéljék. A kutyájukat, Nérót családtagként szeretik, mindig vigyáztak rá, nehogy baja legyen. Ám szeptember 16-án, kedden egyetlen pillanat is elég volt hozzá, hogy megtörténjen a baj. Egy rejtélyes rosszakarójuk akadt, aki a 18. kerületi otthonukhoz osont és azt akarta eltenni láb alól, ami mindennél fontosabb nekik: Nérót mérgezte meg.

Épp hazaértem, amikor láttam, hogy Néró rág valamit a kapunál. Hiába szóltam neki, már késő volt. Amint beértem, Néró visszafordult a kerítéshez és felvett még valamit a szájával a földről. Ezt már el tudtam venni tőle és akkor láttam, hogy egy szelet kolbász volt az, 5 szöggel…

– árulta el a Tamás a Metropolnak.

A férfi azonnal értesítette a rendőrséget és az állatorvost, de a szögesrém csábító falatjai miatt sietnie kellett. Minden perc számított, hogy megmentse a házőrzőt!

„Az orvos mondta, hogy rögtön induljak el vele. Amikor odaértem hozzá Néróval, a kutya már nagyon ingerült volt a fájdalomtól, a szög szúrta belül, ezért mindenkit meg akart támadni” – idézte fel a pokoli helyzetet Tamás.

Néró nyugtatót kapott, majd a röntgen felvétel kimutatta, hogy óriási a baj!

Sok szöget nyelt le szegény kutyám. Azonnal műteni kellett, hogy minél több esélye legyen a túlélésre. Sajnos a műtét során nem sikerült eltávolítani a szöges kolbászdarabot, mert beszorult a nyelőcsőbe. Az állatorvos javasolt egy professzort, aki tudna minket fogadni. Ő már ki tudta venni a kolbászdarabot

– mondta, most már megkönnyebbültem.

Nérónak a belső szerveit szaggatta a rengeteg szög / Fotó: Beküldött fotó

Csoda, hogy a szögesrém tettét túlélte az eb. „Néró két napig infúzión volt táplálva. Most pépeset eszik egy hétig, utána visszatérhet a normális ételhez. Már jobban van, jó a kedve, játszik, labdázik” – részletezte boldogan Tamás, aki egyszerűen nem érti, hogy mégis ki képes ilyet tenni egy ártatlan állattal…