Lesben várt a szögesrém a Rákócziban: óriási volt a pánik, az állatorvos rohant a műtőbe – Fotók!

Versenyt futott az idővel egy budapesti család, hogy még időben megmenthesse az állatorvos a kutyájukat. Az ebre egy szögesrém csapott le, aki szándékosan szögekkel teletűzdelt falatokkal mérgezte meg. Az állatot azonnal műteni kellett…

Szerző: E. R. A.
Létrehozva: 2025.09.22. 09:00
állatkínzás szög kutya műtét

Megvadult és pokoli kínokat élt át a fájdalomtól egy kutya Budapesten, miután egy rejtélyes alak lecsapott rá. A szögesrém ínycsiklandó falatokat dobott a házőrzőnek, hogy eltegye láb alól. Az eb gazdája, Tamás szerint ha nem veszi észre, hogy épp mit falatozik a kutyája, Néró biztosan elpusztult volna.

szögesrém
A szögesrém kolbászdarabokat dobott be egy ház kertjébe / Fotó: Beküldött fotó

Szögesrém Budapesten

A fiatal férfi és családja életük legszörnyűbb pillanatát kellett átéljék. A kutyájukat, Nérót családtagként szeretik, mindig vigyáztak rá, nehogy baja legyen. Ám szeptember 16-án, kedden egyetlen pillanat is elég volt hozzá, hogy megtörténjen a baj. Egy rejtélyes rosszakarójuk akadt, aki a 18. kerületi otthonukhoz osont és azt akarta eltenni láb alól, ami mindennél fontosabb nekik: Nérót mérgezte meg.

Épp hazaértem, amikor láttam, hogy Néró rág valamit a kapunál. Hiába szóltam neki, már késő volt. Amint beértem, Néró visszafordult a kerítéshez és felvett még valamit a szájával a földről. Ezt már el tudtam venni tőle és akkor láttam, hogy egy szelet kolbász volt az, 5 szöggel…

– árulta el a Tamás a Metropolnak.

A férfi azonnal értesítette a rendőrséget és az állatorvost, de a szögesrém csábító falatjai miatt sietnie kellett. Minden perc számított, hogy megmentse a házőrzőt!

 „Az orvos mondta, hogy rögtön induljak el vele. Amikor odaértem hozzá Néróval, a kutya már nagyon ingerült volt a fájdalomtól, a szög szúrta belül, ezért mindenkit meg akart támadni” – idézte fel a pokoli helyzetet Tamás.

Néró nyugtatót kapott, majd a röntgen felvétel kimutatta, hogy óriási a baj!

Sok szöget nyelt le szegény kutyám. Azonnal műteni kellett, hogy minél több esélye legyen a túlélésre. Sajnos a műtét során nem sikerült eltávolítani a szöges kolbászdarabot, mert beszorult a nyelőcsőbe. Az állatorvos javasolt egy professzort, aki tudna minket fogadni. Ő már ki tudta venni a kolbászdarabot

– mondta, most már megkönnyebbültem.

szögesrém
Nérónak a belső szerveit szaggatta a rengeteg szög / Fotó: Beküldött fotó

Csoda, hogy a szögesrém tettét túlélte az eb. „Néró két napig infúzión volt táplálva. Most pépeset eszik egy hétig, utána visszatérhet a normális ételhez. Már jobban van, jó a kedve, játszik, labdázik” – részletezte boldogan Tamás, aki egyszerűen nem érti, hogy mégis ki képes ilyet tenni egy ártatlan állattal…

Betörő lehetett?

A kutyával történteket megosztotta az egyik kerületi Facebook-csoportban, ahol forrongtak az indulatok rém miatt. Többen is azt írták, talán egy bűnöző direkt csapott le a kutyára.

Nagyon gyanús, hogy célzott volt, mert a szomszédban lévő kutyusnak semmi baja. A kapu mellett a kerítés tövébe dobták be a kolbászokat. Lehet, hogy valamelyik szomszéd volt? Nem tudom… A csoportban azt írták, lehetséges, hogy be akartak törni hozzánk, és a kutyánkat útban volt

– tanakodott.

szögesrém
Az eb jelenleg lábadozik, de napról napra javul /  Fotó: Beküldött fotó

A kegyetlen állatkínzó tette óta Tamásék szemüket és fülüket is hegyezik nehogy a újra felbukkanjon a szögesrém.

Kerestük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK) az esettel kapcsolatban. „Egy férfi tett feljelentést a rendőrségen 2025. szeptember 16-án, hogy a XVIII. kerületben, a Rákóczi utcában aznap délelőtt valaki több szöggel teli kolbászt dobott be az udvarukra, amiből evett a kutyája. A kutyát a gazdája azonnal állatorvoshoz vitte, ahol megműtötték. A BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság állatkínzás gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen” – fogalmazott válaszukban a BRFK. 

 

