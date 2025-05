Őrület! Visszatérhetett a kegyetlen állatkínzó: szöges virslik a játszóterek közelében

Ismét sokkoló esetről számoltak be az állatvédők Borsod vármegyéből. Olvasói jelzések, valamint helyszíni beszámolók alapján F. Zsolt került újra a figyelem középpontjába, aki januárban azzal vált hírhedtté, hogy saját macskáját lehúzta a vécén, majd a kegyetlenséget videóra vette. Most újabb, életveszélyes cselekedettel vádolják: szöges virsliket helyezett el Miskolc több pontján, valamint Kazincbarcikán is.

Veszély: visszatért az állatkínzó! Most szöges virsliket szórt szét a parkban (Fotó: Lightspruch – Képünk illusztráció)

Gyerekek és állatok veszélyben

H. Tamara miskolci állatvédő számolt be az esetről. Elmondása szerint az elmúlt héten Miskolcon, a Népkertben és Diósgyőrben, illetve Kazincbarcikán a csónakázó-tó környékén is több szöges virsli darabot találtak, amelyek komoly veszélyt jelentenek nemcsak az állatokra, de a kisgyermekekre is.

Egy kutya már meg is ette az egyik virslit, és majdnem megfulladt. A gyerekek sincsenek biztonságban, hiszen ők is bármikor felvehetik, sőt akár meg is ehetik ezeket a szöges falatokat

– nyilatkozta az állatvédő a boon-nak.

Tamara hangsúlyozta: több szemtanú is látta, hogy F. Zsolt szórta ki az állatok és emberek életét is veszélyeztető ételdarabokat.

Hatósági vélemény

Az eseteket már jelentették a rendőrségnek, és az állatvédők arra kérik a lakosságot, hogy ha bárki ilyesmit lát – különösen parkokban, játszóterek környékén –, azonnal dokumentálja videóval vagy fotóval a történteket, hogy eljárás indulhasson az elkövető ellen. A felhívás különösen a kisgyermekes szülőknek és a kutyatartóknak szól, de mindenki más figyelmére is érdemes.

Meddig mehet ez így tovább?

Az ügy újra felveti a kérdést: hogyan lehet megelőzni, hogy visszaeső állatkínzók ismét veszélybe sodorják a környezetüket? A jelenlegi jogi keretek között az állatkínzás büntetendő cselekmény, azonban az esetek gyakran csak akkor kerülnek felszínre, amikor már megtörtént a baj.

A hatóságok vizsgálják az ügyet, és az állatvédők remélik, hogy ezúttal valódi következményekkel jár majd az elkövető tette. Addig is mindenki figyeljen jobban oda a parkok, sétányok és játszóterek környékén – mert egyetlen, ártó szándékkal kihelyezett falat is végzetes lehet!