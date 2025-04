Újabb aggasztó hírek érkeztek a városgyilkos aszteroidáról: a helyzet egyre komolyabb

A városgyilkosként is emlegetett 2024 YR4 aszteroidát először 2024 decemberében észlelték, és csakhamar globális aggodalom alakult ki körülötte, miután a tudósok arról számoltak be, hogy 2032-ben 1 a 32-höz az esélye annak, hogy belecsapódik a Földbe: ebben az esetben pedig akár egy egész várost is elpusztíthat. Ennek a lehetőségnek a felmérése során, február végén egy újabb aggasztó jelentés látott napvilágot: az aszteroida lehetséges becsapódása a Holdba.

Aggasztó hírek érkeztek a városgyilkos aszteroidáról / Fotó: Pexels

Habár az némileg megnyugtatóan hat, hogy a NASA február végi jelentése szerint kicsi az esélye annak, hogy az aszteroida eltalálja a Földet, annak viszont, hogy 2032. december 22-én a Holdba csapódik, a legfrissebb számítások szerint tovább nőtt: a NASA James Webb űrtávcsővének megfigyelései alapján a február végi 1:59-ről április elején 1:26-ra ugrott ennek esélye.

Ráadásul arra is fény derült, hogy az aszteroida még nagyobb, mint azt kezdetben gondolták: a megfigyelések azt sugallják, hogy az átmérője 174-220 láb (53-67 méter) között van, tehát nagyjából akkora, mint egy 10 emeletes épület. Ez pedig jelentős eltérés a korábbi 131-295 láb (39-98 méter) becsült mérethez képest.

Asteroid 2024 YR4 Sparks Global Alert – Now It Might Hit the Moon Instead | https://t.co/dMNQdwaEAC — SciTechDaily (@SciTechDaily1) April 4, 2025

A NASA ugyanakkor mindenkit megnyugtatott, hogy bár a becsadásnak továbbra is nagyon alacsony a valószínűsége, ezután is nyomon követik az eseményeket. Amennyiben pedig az aszteroida ütközik a Holddal, a Földre annak állítólag nem lesz különösebb hatása.

Fennáll annak a lehetősége, hogy az ütközés kilökne néhány anyagot, amely eltalálhatja a Földet, de erősen kétlem, hogy komoly veszélyt jelentene

- mondta el David Rankin, az Arizonai Egyetem Catalina Sky Survey műveleti mérnöke a New Scientistnek februárban. Azt viszont hozzátette, hogy az ütközés a Holddal – amennyiben tényleg bekövetkezik -, valószínűleg "nagyon is látható" lesz a Földről – írja a The Sun.