Baba Vanga megjósolta a mostani földrengéseket, hátborzongató, mit mondott még

A néhai vak bolgár médium, Baba Vanga arról vált híressé, hogy képes volt megjósolni a nagy globális eseményeket. Pontosan látta előre a szeptember 11-ei terrortámadást, de Diana hercegnő halálára is előre figyelmeztetett.

Baba Vanga

A Balkán Nostradamusának nevezett médium mielőtt 1996-ban meghalt, azt írta, hogy 2025-ben földrengések fogják sújtani a világot, miközben Európát egy pusztító háború rázza meg. Az idei évre vonatkozó jóslatai egyelőre beigazolódni látszanak, akármennyire is hátborzongatóak...

A múlt héten a világ különböző pontjait sújtó számtalan földrengés mellett az óceániai Tongát is megrázta egy 7,1-es erősségű földrengés, ami miatt szökőárriadót rendeltek el a csendes-óceáni szigetországban. A földrengés a főszigettől mintegy 100 km-re (62 mérföldre) északkeletre történt helyi idő szerint hétfőn kora reggel az amerikai földtani intézet (USGS) szerint.

A jelentések szerint több mint 2000 ember halt meg Mianmarban a hétvégén az országot sújtó szörnyű földrengésben. A háború sújtotta ország jövője további nyugtalanságba torkollik. Az ország katonai vezetése azóta egyhetes nemzeti gyászt hirdetett a katasztrófát követően. Az ENSZ pedig sürgős felhívást tett közzé, hogy támogassák a nemzetet a súlyosbodó humanitárius válságban. A katasztrófa miatt a kórházak is túlterheltek, és a BBC jelentése szerint az utcákat holttestek szaga járja át. A 7,7-es erősségű földrengés később átterjedt a szomszédos Thaiföldre is, ahol a fővárosban, Bangkokban is hatalmas pusztítást eredményezett. Ott legalább 20 ember veszítette életét.

Máshol, az Egyesült Államok Nevada államában tegnap négy földrengés volt, a legerősebb 4,0-es erősségű. A reggeli órákban kezdődő rengés a Renótól mintegy 200 mérföldre délnyugatra fekvő Valmy városát érte, és a szakértők 27 százalékos esélyt adnak arra nézve, hogy a jövő héten újabb 3,0-es vagy annál erősebb rengés következik majd be.

Ez is igazolja Baba Vanga 2025-re adott jóslatát, miszerint a földrengések a világ több pontján is pusztítani fognak.

Ez jöhet még 2025-ben Baba Vanga szerint

A 2025-re vonatkozó előrejelzésében a jövendőmondó azt jósolta, hogy az európai hatalmak összecsaphatnak Angliával, járvány söpörhet végig a világon, és a világ kapcsolatba kerülhet földönkívüliekkel. Az éghajlati válságokra vonatkozó jóslatai mellett Baba Vanga azt is megjósolta, hogy Európát pusztító háború rázza meg, és hogy világméretű gazdasági katasztrófa következik be.