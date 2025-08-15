Karácsony Gergely nyaral, miközben sorra gyulladnak ki a buszok - a kormányhivatal vizsgálatot indított

A héten a József nádor tér közelében, majd a Németvölgyi útnál, az Érdi út és a Süveg utca találkozásánál, ezután pedig az Alkotás utcában is kigyulladt egy BKV busz. A gyulladások okát senki sem tudja. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának elnöke a harmadik kigyulladt busz esete után felszólította Karácsony Gergelyt, hogy térjen haza a szabadságából és garantálja a budapestiek biztonságát. A főpolgármester mindössze egy Facebook bejegyzésben reagált a történtekre. Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálatot indított az ügyben.

Így nézett ki az oltás után a kigyulladt busz az Érdi úti iskola előtt. Fotó: Metropol

A kigyulladt buszok rejtélye - vizsgálatot indítottak

Bár személyi sérülés szerencsére nem történt,az Érdi úton kigyulladt busz körül rengetegen értetlenül álltak, a lakosok nem kaptak megfelelő felvilágosítást, csak a forgalom terelésével és a tűzoltók jelenlétével szembesültek. Továbbra sem világos, hogy mi okozta a gyulladásokat, egyesek arra gyanakodnak, hogy a felhalmozott olajsár okozta a tüzet.

Szentkirályi Alexandra Facebook posztjában szólította fel a BKK-t, hogy mind az Arriva, mind a BKV esetében tartson azonnali tűzvédelmi auditot a telephelyeken, továbbá indítványozta, hogy az audit terjedjen ki az olajsár eltávolításával kapcsolatos BKV-s és arrivás munkafolyamatokra is.

A busz kigyulladása miatt az Érdi úti közlekedést a Süveg utca felé terelték, a Márton Áron teret pedig le kellett zárni. Az 53-as, 8E buszok, valamint az 59-es villamospótló busz is terelt útvonalon közlekedett a lezárás alatt. Fotó: Metropol

A felelősség nem csupán a BKV és a BKK munkatársait, hanem a városvezetést is terheli. A város vezetőjének feladata ugyanis, hogy garantálja a közszolgáltatások biztonságát.

Budapest Főváros Kormányhivatala is reagált az ügyre; vizsgálatot indított az utasok védelme érdekében.

Az utasok biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt. BKV autóbuszok ügyében. Aggasztó és elfogadhatatlan, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát. Ezért a kormányhivatal vizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV szakemberekre is.

- írja közleményében a Budapest Főváros Kormányhivatala.

A vizsgálat remélhetőleg feltárja majd a gyulladások okát, egyúttal az is kiderülhet, hogy a városi közlekedést folyamatosan akadályozó baloldali városvezetés vállalja-e a felelősséget ezekért az esetekért.