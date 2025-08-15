Döbbenet: egyelőre senki nem tudja, miért gyulladt ki három busz Budapesten

Az elmúlt napokban példátlan eseménysor zajlott a főváros közlekedésében: két nap alatt három busz gyulladt ki Budapest különböző pontjain. A sorozat szerdán kezdődött, amikor a József nádor tér közelében, a József Attila utcában egy Karsan Atak típusú midibusz motortere kapott lángra. A látvány filmszerű volt: óriási füst és magasra csapó lángok rémítették meg a belvárosban közlekedőket.

A busz teljesen leégett.

Csütörtök reggel újabb tűzeset történt, ezúttal a XII. kerületi Németvölgyi úton. Szemtanúk szerint a sofőr poroltóval próbálta megfékezni a lángokat, ám kevés sikerrel, ott is a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk. A második nap még egy busz kigyulladt, egy pótlóbusz az Alkotás utcában.

Busztűz a Németvölgyi úton / Forrás: olvasói fotó/Metropol

A Fidesz budapesti frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán élesen bírálta a főpolgármestert:

Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki. Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó mindenki számára, aki naponta használja a közösségi közlekedést. De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral. A nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy rendbe tegye a BKK–BKV körül kialakult vezetési válságot.

Azt is írta, hogy

a főpolgármester azonnal jöjjön haza nyaralásából és garantálja a budapestiek biztonságát!

A kialakult helyzetről Wintermantel Zsoltot, a BP Műhely szakértőjét kérdeztük. A közlekedésmérnök így értékelte a helyzetet:

A budapesti buszpark 2010 előtt nagyon idős és leromlott állapotban volt. Tarlós István idején jelentős buszflotta-megújítási program indult, így a járműpark fiatalodott. Mostanra viszont újra az elöregedés jellemző. A két kigyulladt Mercedes busz 24 éves volt, így már jócskán kiszolgálták idejüket. Ennek ellenére megvárnám a vizsgálatok eredményét, azonban rendkívüli véletlenszerű, vagy akár általános átvizsgálást is el kellene rendelni. Alapos és részletes tűz-és műszaki vizsgálatra van szükség, hogy kiderüljön a tüzek eredete. Sajnos az ilyen korú buszok esetén már exponenciálisan nő az anyagfáradásból, elhasználódásból adódó kockázat. Mindenképpen ijesztő jelenség, és ebben a helyzetben a főpolgármesternek azonnali hatállyal intézkednie kellene.

Wintermantel arra is rámutatott, hogy bár közvetlen összefüggést nem vonna a BKV–BKK vezetési válsága és a tüzek között, a bizonytalanság nem segíti a cégek működését:

Egy első számú politikai vezető legfontosabb feladata, hogy nyugodt és megbízható működési feltételeket biztosítson a közüzemi vállalatok élén. Ez jelenleg nincs meg. A mai reggeli eset után főpolgármesteri nyilatkozat minimum elvárt lenne.

Karácsony Gergely Facebook polgármester a közösségi oldalán reagált az eseményekre, egy rövid posztban azt írta, tájékoztatást kért a BKV vezetésétől, és felkérte őket „a szükséges lépések megtételére.”