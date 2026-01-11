RETRO RÁDIÓ

Hatalmas baleset volt a 77-es főúton, megbénult a forgalom

A balesetben négy ember érintett, akikhez mentőt kellett hívni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 07:23
Balesettel indult a vasárnap reggel. A hírek szerint egymásba hajtott két személykocsi a 77-es főút 1-es kilométerénél, Veszprém határában. 

Lezárták a főutat a balesetet követően / Fotó: Zalai Hirlap (Képünk illusztráció)

Balesett miatt zárták le a főutat

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat. A balesetben négy ember érintett, mentő érkezett hozzájuk. A főút érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.


 

 

