Hatalmas baleset volt a 77-es főúton, megbénult a forgalom
A balesetben négy ember érintett, akikhez mentőt kellett hívni.
Balesettel indult a vasárnap reggel. A hírek szerint egymásba hajtott két személykocsi a 77-es főút 1-es kilométerénél, Veszprém határában.
Balesett miatt zárták le a főutat
A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat. A balesetben négy ember érintett, mentő érkezett hozzájuk. A főút érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
