Gázolt a Déli pályaudvarról induló vonat, hatalmas késésekre kell számítani
Tárnok előtt történt a szörnyű baleset. Íme a részletek!
A Déli pályaudvarról pénteken nem sokkal 10 óra után Székesfehérvárra elindult Z30-as vonat Tárnok előtt elütött egy embert, ezért a székesfehérvári vonalon közlekedő távolsági vonatoknál hosszabb menetidőre, az elővárosi járatoknál járatkimaradásokra lehet számítani - közölte a MÁV.
A közlemény szerint baleset történt Érd alsó és Tárnok között, emiatt ezen a szakaszon csak jelentős korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. Az S36-os vonatok nem közlekednek; a Budapest-Martonvásár közötti Z30-as vonatok sem járnak.
A Budapest-Székesfehérvár közötti Z30-as vonatok Kelenföld-Érd alsó között minden állomáson és megállóhelyen megállnak - tették hozzá.
A vasúttársaság Érd alsó helyett az Érd felsőről közlekedő vonatokat javasolja Budapest eléréséhez. A Budapest-Veszprém közötti InterCityk csak Székesfehérvár-Veszprém között közlekednek - írták.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre