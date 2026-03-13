"Ez a kisfiú megérdemli a lehetőséget a gyógyulásra" – születése óta csak a műtétekről szól a hároméves Zente élete

A hároméves miskolci Zente élete nem a gondtalan játékról, hanem műtétekről, kórházi folyosókról és fájdalmas rehabilitációról szól. A dongalábbal született kisfiú nemrég esett át a harmadik súlyos operációján, ám a család anyagi lehetőségei végesek. Dudás Ildikó, a Mesés Mosoly a Gyermekekért Alapítvány vezetője most összefogásra kér mindenkit, hogy Zente esélyt kapjon a teljes életre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 20:00
Fehér Enikő négygyermekes édesanya élete egy pillanat alatt változott meg, amikor ikrei világra jöttek. Míg az egyik kisfiú vesebetegséggel, addig Zente súlyos dongalábbal született. Azóta a család napjai a miskolci és debreceni kórházak közötti utazásokról szólnak. Zente bal lábát már korábban sikerült egy műtéttel szinte teljesen rendbe hozni, a jobb lába azonban komolyabb kihívás elé állította az orvosokat és a családot is.

Zente okos, értelmes kisfiú, akinek minden vágya, hogy egyszer úgy focizhasson, mint a kortársai  Fotó: olvasói

Hétfőn, március 9-én került sor a kisfiú jobb lábának harmadik műtétjére a debreceni klinikán. Ami háromnegyed órás rutinfeladatnak indult, az közel kétórás, bonyolult beavatkozássá vált, mely során az izmokat és ínszalagokat is érinteni kellett. A családnak nincs autója, így a műtét előtti napon vonattal utaztak le Debrecenbe, hogy időben ott lehessenek.

Váratlan komplikációk Zente műtétje után

A műtét utáni lábadozást drámai események nehezítették. Zente a kórházban vírusfertőzést kapott, ami miatt belázasodott, hányni kezdett és kiszáradt. A legnagyobb bajt azonban az ödéma okozta: a frissen műtött lába a gipsz alatt dagadni kezdett.

Nagyon izgultam, hogy minden rendben menjen. Az orvosok szerint a műtét jól sikerült, de a fertőzés miatti ödéma aggasztó

 – meséli a Metropolnak Enikő, aki jelenleg is retteg a jövőtől. Ha az állapota nem javul, április eleje helyett akár napokon belül vissza kell utazniuk Debrecenbe, de a vonatút a gipszelt lábú, fájdalmakkal küzdő kisfiúnak kész gyötrelem lenne.

Amikor a szeretet kevés a számlákkal szemben

Zente okos, értelmes kisfiú. Imád puzzle-ozni, színezni, és minden vágya, hogy egyszer úgy focizhasson, mint a kortársai. Ehhez azonban heti kétszeri Dévény-tornára, speciális gyógycipőkre és egy elektromos izomstimuláló készülékre lenne szüksége. A család anyagi helyzete azonban kilátástalan. Az édesanya korábban bolti eladóként, pénztárosként dolgozott, de fia betegsége miatt nem tudott visszatérni a munka világába. Jelenleg csak az édesapa is csak alkalmi munkát tud elvállalni, mert otthon is nagy szükség van a segítségére. A család havi fix jövedelme a GYES és a családi pótlék. Ez azonban nem biztosítja a megélhetést hatuk számára, ami a folyamatos gyógyszerköltségek és az utazási kiadások mellett épphogy a túlélésre elég. Az orvosok jóslata pedig baljós: kezelések nélkül Zente állapota fokozatosan romlani fog.

Dudás Ildikó: „Nem hagyhatjuk magukra őket”

Szerencsére a bajban felcsillant a remény. Dudás Ildikó, a Mesés Mosoly a Gyermekekért Alapítvány vezetője már többször bizonyította, hogy nem tud elmenni a szenvedő gyermekek mellett. Saját forrásból már többször vásárolt élelmiszert és pelenkát a családnak, de tudja: most ennél többre van szükség.

Elhatároztam, hogy gyűjtést szervezek Zentének. A legfontosabb célunk, hogy megoldjuk a biztonságos utazást az orvosi vizsgálatokra, és biztosítsuk számára a szükséges fejlesztő eszközöket. Ez a kisfiú megérdemli a lehetőséget a gyógyulásra

– nyilatkozta lapunknak Ildikó.

Zente küzdelme mindannyiunk példája lehet, de ehhez a küzdelemhez most segítő kezekre van szükség. Aki támogatni szeretné a családot, a Mesés mosoly gyermekekért Alapítványon keresztül teheti meg, hogy a kis harcos egyszer tényleg a focipályán rúghassa a gólokat.

Ha szeretnél segíteni Zentének, akkor ITT tudod felvenni az alapítvánnyal a kapcsolatot!

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
