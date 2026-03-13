"Ez a kisfiú megérdemli a lehetőséget a gyógyulásra" – születése óta csak a műtétekről szól a hároméves Zente élete

Fehér Enikő négygyermekes édesanya élete egy pillanat alatt változott meg, amikor ikrei világra jöttek. Míg az egyik kisfiú vesebetegséggel, addig Zente súlyos dongalábbal született. Azóta a család napjai a miskolci és debreceni kórházak közötti utazásokról szólnak. Zente bal lábát már korábban sikerült egy műtéttel szinte teljesen rendbe hozni, a jobb lába azonban komolyabb kihívás elé állította az orvosokat és a családot is.

Zente okos, értelmes kisfiú, akinek minden vágya, hogy egyszer úgy focizhasson, mint a kortársai Fotó: olvasói

Hétfőn, március 9-én került sor a kisfiú jobb lábának harmadik műtétjére a debreceni klinikán. Ami háromnegyed órás rutinfeladatnak indult, az közel kétórás, bonyolult beavatkozássá vált, mely során az izmokat és ínszalagokat is érinteni kellett. A családnak nincs autója, így a műtét előtti napon vonattal utaztak le Debrecenbe, hogy időben ott lehessenek.

Váratlan komplikációk Zente műtétje után

A műtét utáni lábadozást drámai események nehezítették. Zente a kórházban vírusfertőzést kapott, ami miatt belázasodott, hányni kezdett és kiszáradt. A legnagyobb bajt azonban az ödéma okozta: a frissen műtött lába a gipsz alatt dagadni kezdett.

Nagyon izgultam, hogy minden rendben menjen. Az orvosok szerint a műtét jól sikerült, de a fertőzés miatti ödéma aggasztó

– meséli a Metropolnak Enikő, aki jelenleg is retteg a jövőtől. Ha az állapota nem javul, április eleje helyett akár napokon belül vissza kell utazniuk Debrecenbe, de a vonatút a gipszelt lábú, fájdalmakkal küzdő kisfiúnak kész gyötrelem lenne.

Amikor a szeretet kevés a számlákkal szemben

Zente okos, értelmes kisfiú. Imád puzzle-ozni, színezni, és minden vágya, hogy egyszer úgy focizhasson, mint a kortársai. Ehhez azonban heti kétszeri Dévény-tornára, speciális gyógycipőkre és egy elektromos izomstimuláló készülékre lenne szüksége. A család anyagi helyzete azonban kilátástalan. Az édesanya korábban bolti eladóként, pénztárosként dolgozott, de fia betegsége miatt nem tudott visszatérni a munka világába. Jelenleg csak az édesapa is csak alkalmi munkát tud elvállalni, mert otthon is nagy szükség van a segítségére. A család havi fix jövedelme a GYES és a családi pótlék. Ez azonban nem biztosítja a megélhetést hatuk számára, ami a folyamatos gyógyszerköltségek és az utazási kiadások mellett épphogy a túlélésre elég. Az orvosok jóslata pedig baljós: kezelések nélkül Zente állapota fokozatosan romlani fog.