"Ez a kisfiú megérdemli a lehetőséget a gyógyulásra" – születése óta csak a műtétekről szól a hároméves Zente élete
A hároméves miskolci Zente élete nem a gondtalan játékról, hanem műtétekről, kórházi folyosókról és fájdalmas rehabilitációról szól. A dongalábbal született kisfiú nemrég esett át a harmadik súlyos operációján, ám a család anyagi lehetőségei végesek. Dudás Ildikó, a Mesés Mosoly a Gyermekekért Alapítvány vezetője most összefogásra kér mindenkit, hogy Zente esélyt kapjon a teljes életre.
Fehér Enikő négygyermekes édesanya élete egy pillanat alatt változott meg, amikor ikrei világra jöttek. Míg az egyik kisfiú vesebetegséggel, addig Zente súlyos dongalábbal született. Azóta a család napjai a miskolci és debreceni kórházak közötti utazásokról szólnak. Zente bal lábát már korábban sikerült egy műtéttel szinte teljesen rendbe hozni, a jobb lába azonban komolyabb kihívás elé állította az orvosokat és a családot is.
Hétfőn, március 9-én került sor a kisfiú jobb lábának harmadik műtétjére a debreceni klinikán. Ami háromnegyed órás rutinfeladatnak indult, az közel kétórás, bonyolult beavatkozássá vált, mely során az izmokat és ínszalagokat is érinteni kellett. A családnak nincs autója, így a műtét előtti napon vonattal utaztak le Debrecenbe, hogy időben ott lehessenek.
Váratlan komplikációk Zente műtétje után
A műtét utáni lábadozást drámai események nehezítették. Zente a kórházban vírusfertőzést kapott, ami miatt belázasodott, hányni kezdett és kiszáradt. A legnagyobb bajt azonban az ödéma okozta: a frissen műtött lába a gipsz alatt dagadni kezdett.
Nagyon izgultam, hogy minden rendben menjen. Az orvosok szerint a műtét jól sikerült, de a fertőzés miatti ödéma aggasztó
– meséli a Metropolnak Enikő, aki jelenleg is retteg a jövőtől. Ha az állapota nem javul, április eleje helyett akár napokon belül vissza kell utazniuk Debrecenbe, de a vonatút a gipszelt lábú, fájdalmakkal küzdő kisfiúnak kész gyötrelem lenne.
Amikor a szeretet kevés a számlákkal szemben
Zente okos, értelmes kisfiú. Imád puzzle-ozni, színezni, és minden vágya, hogy egyszer úgy focizhasson, mint a kortársai. Ehhez azonban heti kétszeri Dévény-tornára, speciális gyógycipőkre és egy elektromos izomstimuláló készülékre lenne szüksége. A család anyagi helyzete azonban kilátástalan. Az édesanya korábban bolti eladóként, pénztárosként dolgozott, de fia betegsége miatt nem tudott visszatérni a munka világába. Jelenleg csak az édesapa is csak alkalmi munkát tud elvállalni, mert otthon is nagy szükség van a segítségére. A család havi fix jövedelme a GYES és a családi pótlék. Ez azonban nem biztosítja a megélhetést hatuk számára, ami a folyamatos gyógyszerköltségek és az utazási kiadások mellett épphogy a túlélésre elég. Az orvosok jóslata pedig baljós: kezelések nélkül Zente állapota fokozatosan romlani fog.
Dudás Ildikó: „Nem hagyhatjuk magukra őket”
Szerencsére a bajban felcsillant a remény. Dudás Ildikó, a Mesés Mosoly a Gyermekekért Alapítvány vezetője már többször bizonyította, hogy nem tud elmenni a szenvedő gyermekek mellett. Saját forrásból már többször vásárolt élelmiszert és pelenkát a családnak, de tudja: most ennél többre van szükség.
Elhatároztam, hogy gyűjtést szervezek Zentének. A legfontosabb célunk, hogy megoldjuk a biztonságos utazást az orvosi vizsgálatokra, és biztosítsuk számára a szükséges fejlesztő eszközöket. Ez a kisfiú megérdemli a lehetőséget a gyógyulásra
– nyilatkozta lapunknak Ildikó.
Zente küzdelme mindannyiunk példája lehet, de ehhez a küzdelemhez most segítő kezekre van szükség. Aki támogatni szeretné a családot, a Mesés mosoly gyermekekért Alapítványon keresztül teheti meg, hogy a kis harcos egyszer tényleg a focipályán rúghassa a gólokat.
Ha szeretnél segíteni Zentének, akkor ITT tudod felvenni az alapítvánnyal a kapcsolatot!
