„Elaltattak a műtét miatt, és orosz akcentussal ébredtem”

Az édesanya elmondása szerint mielőtt elaludt, normálisan beszélt, de ébredés után a beszéde olyanná vált, mintha Oroszországból származna. A külföldi akcentus miatt sokan azt hiszik, hogy a nő csak tetteti vagy valóban külföldről származik.

A külföldi akcentus sok problémát okoz a nő életében Fotó: Pexels/Edward Jenner – Képünk illusztráció

A nőnek meg kellett tanulnia együtt élni az orosz akcentussal

Az 56 éves Tara Livingston 2023 novemberében agyvérzést szenvedett, amely beszédapháziát okozott nála – olyan állapotokat, amelyek a nyelvhasználatot és a szóalkotást nehezítik. Intenzív logopédiai kezeléssel fokozatosan újra megtanult beszélni.

De 2024 februárjában, miután egy kisebb műtéten esett át a szeme mellett, teljesen más akcentussal ébredt.

Kanadai vagyok, de most úgy bánnak velem, mint egy bevándorlóval. Nehéz, főleg, ha elfelejtem. Egy híres síparadicsom közelében lakom, és a látogatókkal kanadai érdekességekről beszélgetek, aztán megkérdezik, honnan származom

Tara ilyenkor nagyon szomorúvá válik, mert az egészségi állapota miatt máshogy kezelik az emberek. Az édesanya felidézte, mi történt azon a napon, amikor felébredt a műtétből.

Megpróbáltam beszélni a nővérekkel. Orosz akcentussal beszéltem, és meglepődtem, hogy nem tudtam abbahagyni. Annyira össze voltam zavarodva

Az orvosok idegen akcentus szindrómát diagnosztizáltak Taránál, egy rendkívül ritka neurológiai állapotot, amely során az agykárosodás megváltoztatja a beszédmintákat, és úgy hangzik, mintha idegen akcentusa lenne. A háromgyermekes anya azt mondja, az emberek gyakran azt hiszik, hogy viccből használja az akcentust.

Tara a következő két évben logopédiai kezelésre járt abban a reményben, hogy visszanyerheti a kanadai akcentusát, de még nem járt sok sikerrel - írja a Mirror.