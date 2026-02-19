„Elaltattak a műtét miatt, és orosz akcentussal ébredtem”
Egy anyuka orosz akcentussal beszél, mióta felébredt a műtéti altatásból.
Az édesanya elmondása szerint mielőtt elaludt, normálisan beszélt, de ébredés után a beszéde olyanná vált, mintha Oroszországból származna. A külföldi akcentus miatt sokan azt hiszik, hogy a nő csak tetteti vagy valóban külföldről származik.
A nőnek meg kellett tanulnia együtt élni az orosz akcentussal
Az 56 éves Tara Livingston 2023 novemberében agyvérzést szenvedett, amely beszédapháziát okozott nála – olyan állapotokat, amelyek a nyelvhasználatot és a szóalkotást nehezítik. Intenzív logopédiai kezeléssel fokozatosan újra megtanult beszélni.
De 2024 februárjában, miután egy kisebb műtéten esett át a szeme mellett, teljesen más akcentussal ébredt.
Kanadai vagyok, de most úgy bánnak velem, mint egy bevándorlóval. Nehéz, főleg, ha elfelejtem. Egy híres síparadicsom közelében lakom, és a látogatókkal kanadai érdekességekről beszélgetek, aztán megkérdezik, honnan származom
Tara ilyenkor nagyon szomorúvá válik, mert az egészségi állapota miatt máshogy kezelik az emberek. Az édesanya felidézte, mi történt azon a napon, amikor felébredt a műtétből.
Megpróbáltam beszélni a nővérekkel. Orosz akcentussal beszéltem, és meglepődtem, hogy nem tudtam abbahagyni. Annyira össze voltam zavarodva
Az orvosok idegen akcentus szindrómát diagnosztizáltak Taránál, egy rendkívül ritka neurológiai állapotot, amely során az agykárosodás megváltoztatja a beszédmintákat, és úgy hangzik, mintha idegen akcentusa lenne. A háromgyermekes anya azt mondja, az emberek gyakran azt hiszik, hogy viccből használja az akcentust.
Tara a következő két évben logopédiai kezelésre járt abban a reményben, hogy visszanyerheti a kanadai akcentusát, de még nem járt sok sikerrel - írja a Mirror.
