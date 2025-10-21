Elvesztette identitását: stroke után idegen akcentussal ébredt fel egy fiatal nő

A 29 éves Cathy Warren tavaly szeptemberben utazott Fethiyébe, Törökországba, hogy barátaival ünnepelje 28. születésnapját. Miközben vacsorázni indult, Cathy egy erős szédüléshullámot érzett, majd a lábai egyszerűen felmondták a szolgálatot, és nem tudott továbbmenni. Elmondása szerint korábban nem tapasztalt semmilyen tünetet, ami aggodalomra adhat okot, csak egy erősebb fejfájást, amit a hőgutára fogott. Barátja a hotel recepcióját hívta segítségért, és Cathyt azonnal kórházba szállították, ahol több vizsgálat után kimutatták, hogy stroke-ot kapott.

Thai akcentussal ébredt fel a stroke után – Fotó: Aleona / Shutterstock

A stroke után eltűnt a brit akcentusa a fiatal nőnek

Egy nappal később kórházban ébredve a teste bal oldala lebénult, és teljesen ledöbbent, amikor meghallotta, hogy a hampshire-i akcentusa thai-ra változott.

2025 márciusában Cathyt idegen akcentus szindrómával diagnosztizálták, ez egy ritka állapot, amikor valaki beszéde a szokásostól eltérő akcentussal szólal meg, és a hallgatók idegennek érzékelhetik. Cathy azóta logopédiai kezelést kapott, de elmondása szerint az akcentusa még mindig nem olyan, mint régen.

Anyukám Thaiföldről származik, így neki is thai akcentusa van. Azt mondanám, hogy az akcentus, ami most van, olyan, mint az övé, thai, idegen. Az orvosok szerint ez anyukám miatt lehet, aki szintén így beszél, és azért is, mert külföldön történt. Az orvosok nem ígérik, hogy visszatér, ez nagyon ritka. Úgy érzem, hogy elvesztettem egy darabot az identitásomból

– nyilatkozta a fiatal nő.

Cathy egy hónapot töltött egy törökországi kórházban, mielőtt az orvosok repülésre alkalmasnak nyilvánították, és 2024 októberében visszatérhetett az Egyesült Királyságba. Hazatérve további két hónapot töltött kórházban, majd három hónap rehabilitáción, ahol újra meg kellett tanulnia járni.

Bár most már a gyógyulás útjára lépett, Cathy elmondása szerint a hangja valószínűleg soha nem lesz olyan, mint a stroke előtt – számolt be róla a Metro.