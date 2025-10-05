"Az apám hirtelen nem tudott járni - órákkal később elveszítette mindkét lábát"

Egy férfi élete egy városnézős nap után gyökeresen megváltozott. A család soha nem gondolta volna, hogy az egészséges családapa valójában egy ritka fertőzéssel küzd, ami miatt végül elveszítette mindkét lábát.
Csupán órák választották el azt a pillanatot, amikor egy apa Londonban élvezte a városnézést, és azt, amikor váratlanul elveszítette mindkét lábát.
A 70 éves Rick Viner hirtelen járásképtelenné vált egy londoni kirándulás során, másnap pedig élete legmegrázóbb hírét kapta.
Az oxfordshire-i férfi épphogy korai nyugdíjba vonult, és nagy tervei voltak: utazni szeretett volna feleségével, Zena Vinerrel, amikor fájdalmat kezdett érezni a lábaiban. 36 éves lánya, Gemma Brooks elmondta, hogy apja nagyon fitt és egészséges ember volt, aki rengeteget gyalogolt, így váratlanul érte őket az egész.
A fájdalom hónapok óta tartott, de Rick nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, és amikor többször is orvoshoz fordult, nem vették komolyan a panaszait. Aztán a 2021-es nyár egyik napján minden megváltozott.
A szüleim Londonba mentek egy egynapos kirándulásra, és apám lábai egyszerűen felmondták a szolgálatot. Anyukámmal volt, és egyszer csak le kellett ülnie az utca közepén, nem tudott továbbmenni.
- mesélte Gemma.
Rick egy londoni kórházba került, ahol kezdetben visszanyerte a mozgásképességét, ezért visszatértek Oxfordshirebe, és inkább a helyi kórházba mentek. Ott azonban néhány órán belül megdöbbentő hírt kaptak.
Ott ült a kórházi ágyon, és közölték vele, hogy valószínűleg amputálni kell az egyik lábát. További vizsgálatokat végeztek, és kiderült, hogy mindkét lába tele van vérröggel... Ezután közölték velünk, hogy a helyzet még rosszabb, mint hitték, és mindkét lábát amputálniuk kell. Egyik nap még London utcáin sétált, másnap pedig azt mondták neki: soha többé nem fog járni. Mindez egyetlen éjszaka alatt történt.
- mesélte lánya.
Az orvosok először abban reménykedtek, hogy műtéttel fel tudják oldani a vérrögöket, de azok nem reagáltak a kezelésekre. Abban is bíztak, hogy legalább egy lábát megmenthetik, de sajnos ez sem sikerült. Néhány nappal később Rick mindkét lábát amputálták a térd alatt.
Az orvosok még ekkor sem tudták, mi okozta a vérrögöket, de nem sokkal később egy újabb vérrögöt találtak az ágyékában. Rick sürgősségi műtéten esett át, hogy eltávolítsák, és a vizsgálatok során kiderült, hogy egy rendkívül ritka betegsége van, az úgynevezett Aspergillus Fumigatus Aortitis. Ez az aorta életveszélyes gombás fertőzése, amelyet az Aspergillus fumigatus gomba okoz, és szívműtét után alakulhat ki.
Gemma elmondta, hogy apja néhány évvel korábban szívbillentyű-cserén esett át, és bár nagyon jól volt, a gomba bekerült a szervezetébe, és egy gyenge ponton megtapadt a szívén.
Ahogy a szíve pumpálta a vért, a gomba is keringett a testében, ez okozta a lábaiban a vérrögöket. Ezzel az állapottal kell együtt élnie. Amikor először diagnosztizálták, azt mondták: lehet, hogy napjai, hónapjai vagy évei vannak hátra, senki sem tud pontosan időt mondani, mert ez annyira ritka. Egyik napról a másikra lett egészséges, aktív emberből olyan, akinek örökre megváltozott az élete.
Rick egy ideig protézisekkel járt, de idén év elején ismét állandó fájdalmat érzett a bal lábában. Kiderült, hogy csontfertőzése van, ezért újabb műtétre volt szükség, hogy a térd felett amputálják a lábát. Azóta több agyvérzést is kapott a vérrögök következtében, amik a beszédét és memóriáját is rontották.
Amikor először volt stroke-ja, anyukám hívott fel, hogy menjek át, mert nem volt értelme annak, amit mond apám. Átmentem, és bár megcsináltuk a szokásos teszteket, zavartan beszélt, és nem emlékezett bizonyos szavakra.
Gemma elmondta, hogy vannak apró, de szívszorító pillanatok, amikor édesapja összekeveri a szavakat, vagy nem tudja kimondani, amit szeretne. Anyja jelenleg teljes munkaidőben ápolja őt, és naponta 33 tablettát szed, köztük egyet, ami visszaszorítja a gombát, de sajnos az sem gyógyítja meg. Rick diagnózisa óta négy év telt el, és a család célja most az, hogy minél több közös emléket gyűjtsenek - írta a Mirror.
