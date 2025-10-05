"Az apám hirtelen nem tudott járni - órákkal később elveszítette mindkét lábát"

Csupán órák választották el azt a pillanatot, amikor egy apa Londonban élvezte a városnézést, és azt, amikor váratlanul elveszítette mindkét lábát.

A férfi nyugdíjas tervei félbeszakadtak, miután elveszítette mindkét lábát

A 70 éves Rick Viner hirtelen járásképtelenné vált egy londoni kirándulás során, másnap pedig élete legmegrázóbb hírét kapta.

Az oxfordshire-i férfi épphogy korai nyugdíjba vonult, és nagy tervei voltak: utazni szeretett volna feleségével, Zena Vinerrel, amikor fájdalmat kezdett érezni a lábaiban. 36 éves lánya, Gemma Brooks elmondta, hogy apja nagyon fitt és egészséges ember volt, aki rengeteget gyalogolt, így váratlanul érte őket az egész.

A fájdalom hónapok óta tartott, de Rick nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, és amikor többször is orvoshoz fordult, nem vették komolyan a panaszait. Aztán a 2021-es nyár egyik napján minden megváltozott.

A szüleim Londonba mentek egy egynapos kirándulásra, és apám lábai egyszerűen felmondták a szolgálatot. Anyukámmal volt, és egyszer csak le kellett ülnie az utca közepén, nem tudott továbbmenni.

- mesélte Gemma.

Rick egy londoni kórházba került, ahol kezdetben visszanyerte a mozgásképességét, ezért visszatértek Oxfordshirebe, és inkább a helyi kórházba mentek. Ott azonban néhány órán belül megdöbbentő hírt kaptak.

Ott ült a kórházi ágyon, és közölték vele, hogy valószínűleg amputálni kell az egyik lábát. További vizsgálatokat végeztek, és kiderült, hogy mindkét lába tele van vérröggel... Ezután közölték velünk, hogy a helyzet még rosszabb, mint hitték, és mindkét lábát amputálniuk kell. Egyik nap még London utcáin sétált, másnap pedig azt mondták neki: soha többé nem fog járni. Mindez egyetlen éjszaka alatt történt.

- mesélte lánya.

Az orvosok először abban reménykedtek, hogy műtéttel fel tudják oldani a vérrögöket, de azok nem reagáltak a kezelésekre. Abban is bíztak, hogy legalább egy lábát megmenthetik, de sajnos ez sem sikerült. Néhány nappal később Rick mindkét lábát amputálták a térd alatt.

Nem tűntek el a vérrögök: kiderült mi áll az egész mögött

Az orvosok még ekkor sem tudták, mi okozta a vérrögöket, de nem sokkal később egy újabb vérrögöt találtak az ágyékában. Rick sürgősségi műtéten esett át, hogy eltávolítsák, és a vizsgálatok során kiderült, hogy egy rendkívül ritka betegsége van, az úgynevezett Aspergillus Fumigatus Aortitis. Ez az aorta életveszélyes gombás fertőzése, amelyet az Aspergillus fumigatus gomba okoz, és szívműtét után alakulhat ki.