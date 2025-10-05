Sokkoló diagnózis: viktoriánus kori betegséget kapott egy nő, elképesztő helyen terjedt a betegség

Egészen megdöbbentő diagnózist kapott egy 22 éves londoni nő, miután egy forró, tömött pubban bulizott. Indigo Duffy eleinte csak torokfájásra és megfázásra gyanakodott, ám rövid időn belül kiderült: egy rettegett, viktoriánus korból ismert betegség támadta meg.

A diagnózis teljesen sokkolta a nőt.

Indigo először nem tulajdonított nagy jelentőséget a tüneteinek, hiszen az előző napokban egy fesztiválon, majd egy zsúfolt brixtoni kocsmában is járt. Amikor azonban a zuhany alatt égő, vörös kiütéseket vett észre a lábán, pánikba esett. Másnap reggelre már egész testét elborította a fájdalmas, égető kiütés.

A fiatal vintage-ruha kereskedő az interneten kezdett keresgélni, ahol a tünetek alapján skarlátlázra gyanakodott. Felkereste a Kingstoni kórház sürgősségi osztályát, ahol orvosai meg is erősítették a félelmét: valóban skarlátláz támadta meg.

A skarlátláz a 19. század végén és a 20. század elején rengeteg gyermek életét követelte, és nem véletlenül hívják „viktoriánus betegségnek”. Akkoriban egész családokat pusztított el hetek alatt. A penicillin elterjedésével visszaszorult, ám az utóbbi években újra erőre kapott az Egyesült Királyságban.

Indigo elmondása szerint a betegség teljesen legyengítette: egy hétig a kanapén feküdt, bőre kiszáradt és hámlott, és csak lassan tért vissza az ereje.

Úgy éreztem magam, mint egy beteg viktoriánus gyerek. Nem hittem volna, hogy ilyesmit kaphatok el egy egyszerű kocsmázás után

– mondta.

A skarlátláz leggyakrabban kisgyermekeket támad meg, tünetei közé tartozik a láz, torokfájás, valamint a jellegzetes, érdes tapintású kiütés. A fertőzés rendkívül ragályos, ezért ha valaki a tüneteket észleli magán, sürgősen orvoshoz kell fordulnia.

Indigo most történetével szeretné felhívni a figyelmet a skarlátláz tüneteire, hogy mások ne vegyék félvállról a jeleket. Bár antibiotikumokkal jól kezelhető, időben kell orvoshoz fordulni, mielőtt komolyabb baj történne, írja a Mirror.