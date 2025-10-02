Betegséggel küzd Robbie Williams, a fellépéseit is befolyásolja

A korábban ADHD-val diagnosztizált Robbie Williams, a kilencvenes évek elején nemcsak a zenéjével vált ismertté, hanem függőségi problémáitól is zengett a sajtó. Az énekes többször is részt vett rehabilitáción, főként alkohol- és drogfüggőség miatt. Egy olyan eddig ismeretlen diagnózisáról beszélt, amely jócskán hozzájárult ahhoz, hogy fél koncertezni.

Robbie Williams eddig nem beszélt erről a betegségéről Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Robbie Williams és a Tourette-szindróma

Bár korábban már ADHD-val diagnosztizálták az énekest, de egy autizmusteszten is megfordult, melynek eredménye negatív lett. Nemrég egy podcastben, azonban elárulta, hogy vannak autizmusra utaló vonásai, mint például, hogy az ágyát elhagyva szorongani kezd. Az ismert énekes teltházas koncerteket adott már és stadionokban és arénákban lépett fel, de elárulta, hogy retteg a fellépésektől.

A korábbi Take That fiúbanda tagja bevallotta, hogy Tourette-szindrómája van. Bár rohamait magában tudja tartani, de a betegsége jelen van és a felszínre akar törni, így gondolatai elég intenzíven törnek rá. A koncerten üvöltő több tízezer rajongó hangja sem képes elcsitítani ezeket a hangokat.

A Tourette-szindróma egy örökletes neurológiai állapot, mely akaratlan hangok és mozgások, úgynevezett tikkek társaságában jelentkeznek nyilvánosan - írja a Life.hu. Egy másik világhírű énekes, Lewis Capaldi, 2023-ban emiatt a betegsége miatt hagyta abba koncertezéseit, mert Glastonburyben nem tudott fellépni tikkjei miatt.

Robbie Williams a mai napig nehezen birkózik meg betegsége tüneteivel, ami egy állandó kihívás az életében.