WhisperTon élete hatalmas mérföldkőhöz érkezett: 24 évesen saját ingatlant vásárolt

WhisperTon, polgári nevén Strenner Antal, az elmúlt évek egyik legismertebb magyar influenszerévé vált. Tartalmaival fiatalok százezreit szólítja meg, miközben tudatosan építi saját márkáját. A szélesebb közönség a Dancing with the Stars műsorában is megismerhette, ahol fegyelmezett, kitartó oldalát mutatta meg. Ton mára rengeteg rajongó példaképe lett, és ez nem véletlen. A fiatal tartalomgyártó elárulta: megvásárolta első ingatlanját befektetési céllal, mindössze 24 évesen. Ezzel egy olyan álom vált valóra, amely sok fiatal számára lehet inspiráló.

WhisperTon TikTok oldalán osztotta meg a nagy hírt (Fotó: Instagram/WhisperTon)

WhisperTon újabb mérföldkőhöz érkezett

Az ingatlanvásárlás híre pillanatok alatt végigsöpört a közösségi médiában. Sokan gratuláltak neki, mások viszont kérdéseket fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy illik-e egy ilyen sikert nyilvánosan megosztani. Ton azonban nem hagyta szó nélkül a reakciókat. Úgy döntött, egy hosszabb TikTok-videóban osztja meg gondolatait, és elmagyarázza, mit jelent számára ez az eredmény.

A videó elején WhisperTon hangsúlyozta: nem dicsekedni akar! Fontos volt számára, hogy tisztázza az érzéseit, és őszintén beszéljen arról, miért osztotta meg ezt a pillanatot a követőivel:

Elképesztő hála van most a szívemben, és őszintén mosolyog a lelkem, de ez a videó nem ezért készült. Engem mindig motivál, amikor mások az álmaikat valósítják meg, de tisztában vagyok vele, hogy egy elképesztően igazságtalan világban élünk, ahol az emberek anyagi jóléte sokszor egyáltalán nem egyezik a munkájukba fektetett energiájukkal.

Ezekkel a mondatokkal Ton rögtön világossá tette: számára ez a történet jóval több, mint egy egyszerű sikerhír.

WhisperTon álma most valóra vált

A pillanat hevében Ton egészen a kezdetekig visszament. Felidézte azt az időszakot, amikor még csak ámulva nézte a külföldi tartalomgyártókat, és arról álmodott, hogy egyszer ő is eljut oda, ahol ma tart.

Ez egy megosztó téma, ami mindenkinél tabu, hiszen sokan nem értenek vele egyet, igenis büszke vagyok magamra, amiért 24 évesen sikerült felépítenem a 10 évvel ezelőtti énem áloméletét. Annak a kis Tonnak üzenem, aki 14 évesen az amerikai youtuberek videóit sasolta csillogó szemekkel, és reménykedett, hogy egy napon kitartással és töretlen munkával igenis képes lesz megteremteni magának mindazt, amire vágyik: sikerült!

Ez a pár mondat sok követő számára bizonyította: Ton sikere nem egyik napról a másikra született. Voltak azonban, akik a munkásságát támadták: