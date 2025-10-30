Megőrülnek a rajongók WhisperTon új kezdeményezéséért

Nagyot megy a TikTokon a népszerű influenszer új videója. WhisperTon megosztotta követőivel, hogy 100 ezer forintért vásárolt be tartós élelmiszereket rászorulóknak, amibe azért finomságokat is belecsempészett. A Dancing with the Stars műsort Tóth Katicával megnyerő tartalomgyártó lapunknak elárulta, miért fontos számára a jótékonykodás.

WhisperTon tavaly megnyerte a Dancing with the Satrs műsort Tóth Katicával (Fotó: MW)

Szívszorító WhisperTon legújabb kezdeményezése

Elképesztően pörgős, vicces tartalmaiért lett az elmúlt években Strenner Antal oly népszerű. A TikTok-platformon WhisperTon néven elhíresült influenszer azonban egy ideje fontos ügyeknek is szentel figyelmet, bízva abban, hogy mások is mellé állnak. Tavaly például egy amerikai trendre figyelt fel, ahol tartalomgyártók édesanyáknak apró segítséget nyújtva pénzt dugtak el bababoltokban. Az ötlet nagyon megtetszett neki, mert szerinte az édesanyák mindent megtesznek gyermekeikért, nagyon megérdemlik az apró meglepetést. WhisperTon így leutánozta a kezdeményezést, ő 5 ezreseket dugott el egy hazai bababolt árui közé. Akkor rengeteg pozitív visszajelzést kapott, aminek nagyon örült. De most nem emiatt kezdett új jótékonysági akcióba, 100 ezer forintért vásárolt be rászorulóknak.

„Tudom, nemsokára itt a karácsony, ami előtt nagyon sokan szoktak jótékonykodni, de úgy gondoltam, nem csak karácsonykor jön jól a segítség” – mesélte lapunknak Ton.

Sokszor elfelejtjük, hogy mennyire kivételes helyzetben élünk, hogy alap dolgokat, mint egy tál étel, természetesnek veszünk, pedig ez nem mindenkinek az! Nem kell azon gondolkoznunk, hogy meleg lesz-e esténként télen a hidegben, egyáltalán van-e hol álomra hajtani a fejünket. Lehet, hogy klisé, de ha összefogunk, segíthetünk azoknak, akiknek ez nem adatik meg. Pár éve a Mikulásgyáron keresztül igyekeztem segíteni, most pedig a Vöröskereszthez vittem el az adományaimat, amiben vannak tartós élelmiszerek, de azért csempéztem bele csokit, chipset, finomságokat is, bízva benne, hogy örülni fognak neki!

Beszóltak neki

A Dancing with the Stars 2024 győztesének videója hatalmas sikert aratott, pár óra alatt közel 70 ezer lájkot, több száz kommentet kapott, valamint csaknem 3 ezren megosztották. Többen kifogásolták azonban, hogy miért tesz közzé az adományozásról videót, miért nem csendben jótékonykodik.