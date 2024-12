Nem túlzás azt állítani, hogy az idei Dancing With the Stars mindent vitt. Hatalmas népszerűségnek örvendett, és egy egész országot a TV elé bilincselt. A TV2 nagysikerű táncos műsora minden héten nézettségi rekordokat döntött meg, és nem volt olyan ember az országban, aki ne arról beszélt volna, hogy vajon ki nyeri meg a nagy versenyt. Hihetetlen izgalmak és drámák tartották izgalomba a versenyzőket, a zsűrit és a nézőket is. Még el sem kezdődött a műsor, máris kezdetét vette a dráma: Südi Iringó Lagzi Lajcsival kezdett próbálni, de helyzete miatt végül nem vehetett részt a versenyen, ezért az utolsó pillanatban Vomberg Frigyes ugrott be a helyére. Sok-sok hétnyi lemaradásban voltak a többi párral szemben, ám ők ügyesen helyt álltak. Tóth Gabi és Papp Máté Bence sem kerülhette el a drámát: a zsűri már az első adásban megmondta nekik, hogy nőjenek fel a feladathoz és fejezzék be az önsajnáltatást. Onnantól kezdve Gabiék minden adásban odaszóltak valami csípőset nekik, a közönség azonban hosszú ideig megmentette őket a kieséstől.

A zsűri sem bírta ki könnyek nélkül

Az igazi dráma azonban Szabó Zsófit érte, akinek a párja, Andrei Mangra súlyos sérüléseket szenvedett, megtámadták, összeverték, ezért feladta a versenyt. Zsófinak szinte a nulláról kellett újrakezdenie. A korábban kiesett Hosszú Katinka párja, Suti András lépett Zsófi oldalára, és ő vezette el őt a fináléig. Az idei évad legnagyobb meglepetése pedig Mihályfi Luca és Hegyes Berci nagy híre volt. Az előző adásban jóllehet kiestek, ők azonban azt állították, hogy ők a legnagyobb nyertesei a show-nak, ugyanis szerelmet nyertek.