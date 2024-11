Andrei Mangra: mindenki arra a lakásra kíváncsi, ahol a profi táncost megverték

Budapest belvárosában, az V. kerületben található az a lakás, ahol a Dancing with the Stars profi táncosa bulizott. A jókedvű társaság azonban valamin összeveszhetett, ugyanis a szórakozás verekedésbe torkollott. Az igazi adok-kapok során még egy kés is előkerült. Most ez a kis lakás igazi turistalátványossággá vált, sokan kíváncsiak arra, hogy hol is szórakozott Andrei Mangra és hol történt a verekedés.

Andrei Mangra itt még szerepelt a műsorban Fotó: Szabolcs László

Betört ablakok, vér mindenhol – az elhagyatott társasházban, ahol Andrei Mangra bulizott, felpezsdült az élet, ugyanis sokan kíváncsiak a helyszínre és a bevert ablakokra, amit maguk után hagytak, miután előállították őket a rendőrök. A híres táncos az eset után kórházba szállították, így elsőnek azok a pletykák is szárnyra keltek, miszerint ő volt az, akit megszúrhattak. Azonban ez később kiderült, hogy nem így történt. Ám ennek ellenére ő is nagy bajban van, hiszen a kórház után egyből vitték a rendőrségre, ahol órákig benntartották. Információink szerint ellene is indult eljárás kábítószer birtoklás miatt.

A társasház, ahol a bulit tartották elég kihalt, ugyanis információink szerint több lakás is üresen áll. Ám úgy tűnik, hogy azok a rajongók, akik ismerik és szeretik Andrei Mangrát szintén meg akarták tekinteni a véres bunyó helyszínét, ahol kedvencük is megsérült.

Nyilván a hírekből értesültünk a balhéról

– kezdte Tamás.

"Mi mindig néztük a műsort, amiben szerepel, kedvesnek tűnt benne. Nagyon meglepődtünk, amikor kiderült, hogy ő is részt vett a verekedésben… A hírekben megjelent végül az épület is, ahol történt. Elég könnyű volt megtalálni, ráadásul ha kicsit körbe néz az ember, feltekint a harmadikra, azonnal láthatja a betört üveget. Így mi is tudtuk, hogy hova kel menni. Feljöttünk a lifttel és körbenéztünk. Valóban csupa vér minden és széttörték az üvegeket. Látszik, hogy nem csak néhány pofon csattant el…"

- zárta.