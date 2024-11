Mint azt megírtuk, a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangrát megverték egy belvárosi lakásban. Úgy tudni, fejsérülést szenvedett. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, majd a Dancing with the Stars pénteki próbáján sem jelent meg, így végül Szabó Zsófi nélküle versenyzett. Újabb megrázó részletek derültek ki az ügyről.

Szabó Zsófi Andrei nélkül perdült táncra / Fotó: TV2

A rendőrök Andrei Mangrát először kórházba kísérték, ahol elvégezték a drogtesztet, majd visszaszállították az V. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol kihallgatás következett, és csak késő este távozott.

Sajtóértesülések szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy embert hallgatott ki gyanúsítottként zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett gyanúja miatt. Emellett az esettel összefüggésben másik két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként – írja az Origo.

Úgy tudni, hogy a verekedés Andrei Mangra lakásában történt, ahol egy másik férfival tartózkodott, majd két támadó jutott be az ingatlanba.