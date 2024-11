Dancing with the Stars: végre kiderült, mi lesz Szabó Zsófival, miután megtámadták Andrei Mangrát

A Dancing with the Stars 5. évadának nagy esélyese a Szabó Zsófi-Andrei Mangra páros, hiszen eddig minden egyes héten lenyűgöző produkciókkal készültek a közönség számára és sokaknak ők a kedvenceik. Nemrég viszont komoly veszélybe került a ma esti produkciójuk, miután kiderült, hogy Andrai Mangrát csütörtökön megtámadták és az arca is megsérült.

Fotó: Nánási Pál / TV2

Az ügyről egyelőre nem derült ki minden részlet, azt se lehet tudni, hogy pontosan milyen állapotban van most Andrei Mangra, vajon színpadra tud-e lépni a Dancing with the Stars ma esti adásában. Ezzel kapcsolatban adott ki most egy rövid közleményt a műsor: végre kiderült, hogy fellép-e Szabó Zsófi.

A sajtóban megjelent hírekre reagálva megerősítjük, hogy Szabó Zsófi ma este biztosan táncolni fog a Dancing with the Starsban, hogy ki lesz a partnere, az 19:30-kor kiderül a TV2-n

– írták a Dancing with the Stars közösségi oldalán.

Ezek alapján még várniuk kell egy kicsit a Dancing with the Stars nézőinek, hogy kiderüljön, vajon képes-e színpadra állni Andrei Mangra. Viszont akárhogy is alakul, Szabó Zsófi ott lesz a közönségkedvenc táncos műsorban, és mindent megtesz majd azért, hogy továbbjusson.

Itt lehet megtekinteni a Dancing with the Stars bejelentő posztját: