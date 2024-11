Majd' felrobbant a stúdió! Mutatjuk a Dancing With the Stars legjobb pillanatait képekben

A Dancing With the Stars minden szombat este fergeteges szórakozást biztosít a TV2 nézőinek, a mai este azonban olyan szenzációs volt, hogy bizonyosan megemelgetetjük. Volt itt minden: sok-sok öröm, szeretet, de a dráma sem hiányozhatott. A hírességek most egy-egy családtaggal táncolhattak, ezzel pedig nagyon emlékezetes pillanatokat okoztak. Mutatjuk a ma este legszebb pillanatait a galériánkban: