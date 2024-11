Tóth Gabi könnyfakasztó vallomása: „Örökké a kislánya vagyok”

Újabb tematikus esttel készül a TV2 nagy sikerű táncos show-műsora, a Dancing with the Stars. Az új évad szombati, november 9-ei adásában ugyanis a Táncol a család-est során a párosokhoz csatlakozik majd egy harmadik fél is, aki a sztár egyik rokona. Papp Máté Bence és Tóth Gabi kettőse esetében ez a szeretett személy pedig nem más lesz, mint az énekesnő édesapja.

Gabi és szerelme mellé az édesapja fog még csatlakozni a táncparketten

Habár Gabi úgy véli, értelemszerű lett volna testvérére, Verára gondolni, hiszen ő ismeri, milyen érzés színpadra lépni, ő mégis az édesapját szerette volna maga mellett tudni tánc közben, hiszen mindig is apás volt. Kicsiként is azt csinálta mindig, amit az apukája. Ráadásul ezzel most egy fontos pillanatot is be tudnak pótolni, ami eddig hiányzott az életükből:

Nem volt olyan esemény az életemben, ahol engem az édesapám megtáncoltatott volna. Sajnos ez kimaradt, és hogy itt van ez a remek alkalom, akkor megkérdeztem. Úgyis úgy voltam vele, hogy nemet fog mondani

– közölte Gabi, akinek legnagyobb meglepetésére Pityu papa igent mondott annak ellenére, hogy a kérdés hallatán szívbajt kapott, miután belegondolt, mivel is jár az élő szereplés, a felkészülés. Máté szerint azonban nincs miért aggódnia:

Nagyon szerény, de nagyon jól tud táncolni

– jelentette ki a profi táncos, aki úgy véli, hogy Gabi édesapjának néha csak azért nem megy a lépés próba közben, mert ő nem hiszi el magáról, hogy neki ez sikerülhet. De amint megerősítést kap, hogy jó, amit csinál, akkor nagyon ügyes, így ők nem félnek a szombati adástól, ami Gabi szerint egy igazán megható produkció lesz: